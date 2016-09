Trotz der vereinbarten Waffenruhe in Syrien haben sich Regierungstruppen und islamistische Rebellen im Osten der Hauptstadt Damaskus schwere Gefechte geliefert. Rebellen hätten von der Regierung gehaltene Gebiete im östlichen Stadtviertel Kabun beschossen und drei Menschen verletzt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Sana. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, Armee und Rebellen hätten sich in der Region um den Ort Dschobar gegenseitig mit Granaten beschossen. Die Kontrahenten gaben sich gegenseitig die Schuld für den Bruch der Waffenruhe. Die Kämpfe sind der bisher stärkste Verstoß gegen die seit Montag geltende Feuerpause.

Welche Rebellengruppe gegen die Regierungstruppen in Damaskus kämpfen, ist nicht völlig klar. Die Vielzahl der Kontrahenten und die unsichere Informationslage machen es schwer, sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Die islamistische Rebellengruppe Failak al-Rahman verbreitete über Twitter, sie habe einen Angriff des Regimes abgewehrt. Die in London ansässige Beobachtungsstelle teilte mit, das Regime habe am Freitagmorgen mehr als 20 Granaten und Raketen auf Dschobar abgefeuert.

Kämpfe gab es auch in der nordsyrischen Stadt Aleppo und in der Provinz Idlib. Dort starben in der Stadt Chan Scheichun bei Luftangriffen nach Angaben der Beobachtungsstelle ein Mann und zwei Kinder. Es seien die ersten Zivilisten gewesen, die seit Beginn der Waffenruhe durch Luftangriffe getötet wurden.



Die von den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe war am Montag in Kraft getreten. In den folgenden Tagen hielt sie trotz regelmäßiger Verstöße weitgehend. Die Feuerpause soll dazu dienen, notleidende Menschen in belagerten Gebieten mit dringend Notwendigem zu versorgen. An der Grenze zur Türkei stehen seit Tagen etwa 40 Lastwagen mit Hilfsgütern, das Regime lässt sie jedoch nicht einreisen. Nach UN-Angaben sind mehr als 600.000 Zivilisten in Syrien von der Außenwelt abgeschnitten und leben unter grauenhaften Bedingungen. Die meisten Gebiete werden von der Regierung belagert. Besonders dramatisch ist die Lage in den Rebellengebieten der Stadt Aleppo. Dort sind bis zu 300.000 Menschen eingeschlossen.

Ausgenommen von der Feuerpause sind Terrorgruppen wie der "Islamische Staat" (IS) und die radikale Miliz Fatah-al-Scham-Front (früher: Al-Nusra-Front). Allerdings haben sich die USA als Unterstützer der Opposition und Russland als Verbündeter der syrischen Regierung noch nicht darauf geeinigt, welche Rebellen als Terrorgruppen gelten.



Ein Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, versicherte, dass Moskau seinen Einfluss auf die syrische Regierung einsetzen werde, um sicherzustellen, dass die Waffenruhe halte. Die USA sollten ihrerseits ihren Einfluss auf die Rebellen spielen lassen, so Peskow. Das russische Militär hatte am Donnerstagabend bekannt gegeben, dass syrische Regierungstruppen mit dem Rückzug von der Straße begonnen hätten. Das Pentagon erklärte, es gebe keine Anzeichen für einen Abzug. Russland unterstützt im Syrien-Konflikt die Regierung in Damaskus, während die USA an der Seite der gemäßigten Rebellen stehen.

Russland ist nach eigenen Angaben außerdem zu einer Verlängerung der Waffenruhe in Syrien um weitere drei Tage bereit. "Wir sind bereit, den Stopp der Kampfhandlungen um weitere 72 Stunden zu verlängern", sagte General Viktor Posnichir im russischen Fernsehen.

Die Waffenruhe soll auch den Weg zur Wiederaufnahme der ausgesetzten Genfer Friedensgespräche ebnen. Es ist der zweite Versuch der USA und Russlands, eine dauerhafte Feuerpause zu erreichen. Ein erster Versuch war im Frühjahr gescheitert. In dem etwa fünfjährigen Bürgerkrieg sind nach UN-Angaben bisher mehr als 400.000 Menschen getötet worden. Große Teile des Landes sind zerstört.