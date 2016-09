Die USA entsenden auf türkische Bitte hin militärische Spezialkräfte nach Syrien. Die Soldaten sollen die türkische Armee und gemäßigte Rebellengruppen bei ihrem Kampf gegen die Dschihadistenorganisation "Islamischer Staat" (IS) unterstützen, teilte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums mit. Nach Angaben aus dem Pentagon handelt es sich um "mehrere Dutzend" US-Soldaten.

Die US-Armee hat im Norden Syriens bereits mehrere Dutzend Spezialkräfte im Einsatz, um die kurdischen Milizen im Kampf gegen die Dschihadisten zu unterstützen. Brisant an dem neuen Einsatz ist, dass die türkische Armee mit ihrer Militärintervention Schutzschild Euphrat in Syrien neben den Dschihadisten auch die Kurden zurückdrängen will. Seit Beginn der türkischen Bodenoperation in Syrien Ende August gab es daher wiederholt Gefechte zwischen der türkischen Armee und den von der US-Armee unterstützten Kurdenmilizen.

Nach Angaben aus dem Umfeld der Rebellen ist bereits eine kleine Anzahl amerikanischer Militärangehöriger in den syrischen Ort Al-Rai nahe der Grenze zur Türkei angekommen. Dabei sei es um die Koordinierung von Luftangriffen gegen den IS gegangen. Syrische Rebellen hätten gegen die Präsenz der etwa fünf oder sechs Amerikaner in dem Ort protestiert, woraufhin diese sich zurückgezogen hätten.

Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete ebenfalls über den Vorfall. Nach ihren Angaben hielten sich die US-Militärs weiterhin auf syrischem Boden auf. Die Amerikaner seien im Rahmen des Einsatzes Schutzschild Euphrat gekommen, sagte ein hochrangiger Rebellenvertreter.



Trotz der vereinbarten Waffenruhe in Syrien haben sich Regierungstruppen und islamistische Rebellen am Freitag im Osten der Hauptstadt Damaskus schwere Gefechte geliefert. Die Kontrahenten gaben sich gegenseitig die Schuld für den Bruch der Waffenruhe. Die Kämpfe sind der bisher stärkste Verstoß gegen die seit Montag geltende Feuerpause. Kämpfe mit Todesopfern gab es auch in der nordsyrischen Stadt Aleppo und in der Provinz Idlib.



Die von den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe war am Montag in Kraft getreten. In den folgenden Tagen hielt sie trotz regelmäßiger Verstöße weitgehend. Die Feuerpause soll dazu dienen, notleidende Menschen in belagerten Gebieten mit dringend Notwendigem zu versorgen. Ausgenommen von der Feuerpause sind Angriffe auf den IS und die radikale Miliz Fatah-al-Scham-Front (früher: Al-Nusra-Front). Russland ist nach eigenen Angaben außerdem zu einer Verlängerung der Waffenruhe in Syrien um weitere drei Tage bereit. Die Waffenruhe soll auch den Weg zur Wiederaufnahme der ausgesetzten Genfer Friedensgespräche ebnen.