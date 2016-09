Die libyschen Truppen hätten "beeindruckende Fortschritte" im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) gemacht, sagte der deutsche UN-Sonderbeauftragte für Libyen vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. "Sehr bald wird der IS kein Territorium in Libyen mehr halten", so Martin Kobler.

Besorgt zeigte er sich angesichts der Kämpfe allerdings um mehrere Ölterminals an der libyschen Mittelmeerküste. Sie stellten einen "starken Dämpfer" für den Friedensprozess in dem Land dar. "Diese Entwicklung wird die Ölexporte weiter behindern, Libyen von seiner einzigen Einkommensquelle abschneiden und die Teilung des Landes verstärken", sagte Kobler. "Das muss aufhören."



Führende westliche Staaten hatten libysche Milizen bereits zum Rückzug aus den eroberten Ölhäfen aufgefordert. Die Ölindustrie des Landes müsse unter Kontrolle der von den Vereinten Nationen unterstützten Regierung der Nationalen Einheit bleiben, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der USA, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Spaniens und Großbritanniens. Am Wochenende hatten Kämpfer des ostlibyschen Befehlshabers Chalifa Haftar mehrere Ölhäfen eingenommen und Truppen der von den UN anerkannten Regierung vertrieben. Mit Haftar verbundene Gruppierungen wollen das Öl selbstständig exportieren.

Libyen ist seit dem Sturz des Diktators Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Land im Zerfall. Es gibt keine funktionierende Regierung, das Chaos breitet sich aus, rivalisierende Clans und Warlords terrorisieren die Bevölkerung. Der IS nutzte die unübersichtliche Lage, um sich auszubreiten. Der Westen hofft, dass die Einheitsregierung die zersplitterten Gruppierungen einen kann und diese gemeinsam gegen den IS vorgehen.