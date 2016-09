Nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei ist EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als erster Spitzenvertreter der Europäischen Union in die Türkei gereist. Dabei bemühte sich der SPD-Politiker um eine Entspannung zwischen beiden Seiten. Seit dem Putschversuch ist das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei sehr schwierig.

Im Streit über die türkischen Antiterrorgesetze sehe er keine unüberwindlichen Hürden, sagte er nach einem Treffen mit Ministerpräsident Binali Yıldırım. "Zum jetzigen Zeitpunkt bewegt sich aufgrund der Differenzen, die wir haben, in dieser Frage nichts", räumte Schulz ein. Die Reform der türkischen Antiterrorgesetze sei zwar ein "Grundkriterium". Die geplante Befreiung der Visumspflicht für Türken bei Reisen in die EU müsse aber an diesen Differenzen nicht scheitern.



Yıldırım bekräftigte, seine Regierung werde die umstrittenen Gesetze nicht lockern. Die Türkei kämpfe derzeit gegen mehrere Terrororganisationen gleichzeitig. "Für uns geht es hier um Leben und Tod", sagte Yıldırım. Er sei sich aber mit Schulz darin einig, dass man in der Frage weiter im Gespräch bleiben müsse. Schulz sagte nach dem Treffen mit Yıldırım allerdings auch, beide Seiten hätten nicht in allen Fragen übereingestimmt. Er forderte, die Türkei müsse die Grundrechte einhalten.

Vertreter der türkischen Regierung hatten in der Vergangenheit gedroht, sollte die Visa-Befreiung verweigert werden, sei auch das umstrittene Flüchtlingsabkommen mit der EU hinfällig. Bislang hat die EU die Änderung der Antiterrorvorschriften als Voraussetzung für eine Aufhebung der Visumspflicht gefordert. Eine raschere Visabefreiung war jedoch Teil des EU-Flüchtlingsabkommens mit der Türkei im März. Darin verpflichtete sich die Regierung in Ankara, illegal von ihrem Territorium aus in die EU eingereiste Flüchtlinge zurückzunehmen. Seitdem werden in Griechenland – in der Regel die erste Station für Flüchtlinge auf dem Weg in die EU – deutlich weniger ankommende Migranten registriert.Westliche Politiker kritisieren die Antiterrorgesetze als überzogen und fürchten, sie könnten benutzt werden, um gegen Oppositionelle vorzugehen.



Befeuert werden diese Befürchtungen durch das Vorgehen der türkischen Behörden gegen mutmaßliche Anhänger der gescheiterten Putschisten vom 15. Juli. Tausende Angehörige des Militärs, des Bildungswesens, der Wirtschaft und der Justiz wurden entlassen, enteignet oder verhaftet, Medien und Schulen geschlossen. Zahlreiche EU-Politiker verdächtigen Erdoğan, sich beim Vorgehen gegen mutmaßliche Unterstützer des gescheiterten Umsturzes nicht an die Menschenrechte und rechtsstaatliche Standards zu halten. Die türkische Regierung dementiert dies und wirft der EU mangelnde Solidarität vor. Schulz hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan in der Vergangenheit beschuldigt, eine "Ein-Mann-Herrschaft" in der Türkei zementieren zu wollen.

Schulz traf sich auch mit dem Vorsitzenden der oppositionellen CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Dabei würdigte Schulz den Widerstand der Bevölkerung gegen den Putsch. Menschen aus allen sozialen Schichten und politischen Lagern seien auf die Straße gegangen und hätten sich ohne Waffen mutig einer brutalen Gruppe von putschenden Militärs entgegengestellt. Auf diesen Moment könne das türkische Volk stolz sein und verdiene internationale Anerkennung dafür.

Vor Schulz' Reise hatte die EVP-Fraktion im EU-Parlament ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gefordert. "Die Türkei und die EU dürfen nicht länger Scheinverhandlungen über eine vollkommen irreale Mitgliedschaft führen", sagte Fraktionschef Manfred Weber (CSU) der Rheinischen Post. Mit seiner repressiven Politik führe Erdoğan sein Land weg von Europa. "Martin Schulz muss heute in der Türkei Klartext sprechen."

Auch der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff forderte Schulz zu deutlicher Kritik bei seinem Treffen mit Erdoğan auf. "Es kann nicht nur darum gehen, den Türken zu sagen, wir sind solidarisch", sagte Lambsdorff im ZDF-Morgenmagazin. "Man darf kein Benzin ins Feuer gießen, aber man darf auch nicht so tun, als ob es kein Feuer gäbe. Das, was da an Säuberungen läuft, an Verhaftungen, an Massenverhaftungen muss man ja sagen, das ist nicht in Ordnung und das muss auch deutlich gesagt werden."