Die Kandidaten im Rennen um die österreichische Präsidentschaft rechnen nicht damit, dass die Wahl wie geplant am 2. Oktober stattfinden kann. Sowohl der Grüne Alexander Van der Bellen als auch der Rechtspopulist Norbert Hofer gehen von einer Verschiebung aus. "Ich glaube nicht, dass der Termin zu halten ist", sagte Van der Bellen. Er hoffe aber, dass die Wahl noch in diesem Jahr stattfinden kann. Grund für die Verschiebung sind Briefwahlkarten, die wegen defekter Klebestreifen bei der Auszählung ungültig werden. Die Unterlagen öffnen sich wieder, nachdem sie verschlossen wurden. Laut Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) handelt es sich um "einen Produktionsfehler". Sobotka hatte am Freitag angekündigt, eine Verschiebung der Wahl zu prüfen.



Auch Van der Bellens Konkurrent Norbert Hofer (FPÖ) zweifelt an der geplanten Durchführung der Wahl im Oktober. In einem Video auf seiner Facebook-Seite kündigt er sogar an, dass es bereits einen neuen Termin gäbe – "weil die Organisation schon wieder nicht funktioniert hat, weil die Republik nicht in der Lage ist, Wahlen ordnungsgemäß auszuführen". Woher er die Information zu einem neuen Wahltermin hat, sagte er allerdings nicht. Aus dem Innenministerium gab es bislang keine Aussagen zu einem neuen Datum. Innenminister Sobotka will sich erst am Montag dazu äußern.



Hofer plädierte dafür, bei dem kommenden Wahlgang gänzlich auf Wahlkarten zu verzichten. Er forderte seine Anhänger außerdem auf, sich angesichts des "überaus turbulenten und schwierigen Tages" nicht entmutigen zu lassen. "Bitte seid nicht verzagt wegen des neuen Wahltermins." Er sei überzeugt, dass am Ende dieses schwierigen Jahres ein positives Ergebnis stehen werde.



Mit Humor versucht Van der Bellen die Panne mit den Briefwahlkarten zu sehen. "Klebstoffkrisen können überall auftauchen. Wir werden diese Krise bewältigen", scherzte er. Es sei jedoch wichtig, dass jeder Staatsbürger die Garantie habe, dass seine Stimme gezählt wird. Die Vorstellung, dass eine Stimme unter allen rechtlichen Voraussetzungen abgegeben und dann für ungültig erklärt werde, "weil der verdammte Klebstoff nicht ausreicht", sei "unerträglich".

In Österreich muss erneut gewählt werden, weil der Verfassungsgerichtshof nach einer Anfechtung der FPÖ das Ergebnis des Urnengangs vom Mai wegen einer Reihe von Formfehlern für ungültig erklärt hatte. Hofer unterlag damals Van der Bellen knapp. Der Gerichtshof stellte zwar keinen Wahlbetrug fest, aber das vorzeitige Öffnen oder das vorschriftswidrige Lagern von Briefwahlstimmen.