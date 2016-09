In Österreich verzögert sich die Wahl eines neuen Präsidenten weiter. "Ich ersuche das Parlament, diese Möglichkeit zu geben, den Wahltermin erneut zu verschieben", sagte Innenminister Wolfgang Sobotka als Chef der Wahlbehörde. Als Grund nannte er die fehlerhaften Wahlbriefumschläge für Briefwähler, deren Klebestreifen nicht richtig halten. Er habe keine weitere Möglichkeit, die Wahl zu verschieben, als das Parlament darum zu bitten, sagte Sobotka. Gesetzlich ist eine Verschiebung nur beim Tod eines Kandidaten vorgesehen.

"Ziel ist es, die Wahl noch 2016 durchführen zu können", sagte der Minister. Allerdings sei das möglicherweise auch nicht zu schaffen, da die Produktion neuer Wahlbriefe geraume Zeit in Anspruch nehme. Möglich wäre, eine andere Firma als bisher mit der Produktion der Wahlumschläge zu beauftragen, die schneller liefert. Wenn auf parlamentarischer Ebene und die organisatorischen Vorbereitungen optimal liefen, könnte die Stichwahl Ende November oder Anfang Dezember durchgeführt werden, sagte Sobotka.



Im Parlament ist eine einfache Mehrheit für den Beschluss der Verschiebung erforderlich. Das Parlament tagt am Dienstag, am 21. September könnte in einer weiteren Sitzung dann die Entscheidung fallen. Anschließend müsste der Bundesrat noch zustimmen.



Die Wahlstimmen von Briefwählern würden wegen der nicht funktionierenden Klebestreifen bei der Auszählung ungültig werden, da die Umschläge sich nach dem Verkleben an einer Seite von selbst wieder öffnen, sagte der Innenminister. Der Produktionsfehler an den durch Kleber zu verschließenden Umschlägen verhindere eine einwandfreie Wahl. Die Klebefläche sei nach 25 Minuten immer noch zu öffnen, sodass nicht gewährleistet werden könne, das nicht Unterlagen entnommen werden.

Warum ausgerechnet die Umschläge zur Präsidentschaftsstichwahl fehlerhaft waren, ist unklar. Eine Untersuchung laufe, sagte Sobotka. Die Firma habe für die Belieferung dieser Wahl eine Ausschreibung gewonnen. Sie habe zuvor mehr als 20 Wahlen ordnungsgemäß beliefert. Die Kosten der Verschiebung schätzte Sobotka auf zwei Millionen Euro. Das sei aber nur eine vorläufige Summe. Es sei unklar, welche bereits gefertigten Unterlagen noch weiterverwendbar sind und welche neu hergestellt werden müssten.



In Österreich muss die Stichwahl zum Bundespräsidenten wiederholt werden, weil der Verfassungsgerichtshof nach einer Anfechtung durch die FPÖ das Ergebnis der Abstimmung vom Mai für ungültig erklärt hatte. Grund war eine Reihe von Formfehlern. Der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer unterlag damals dem Grünen Alexander van der Bellen knapp.



Der Gerichtshof stellte zwar keinen Wahlbetrug fest, monierte aber, dass die Mitarbeiter bei der Stimmenauszählung die Wahlbriefe vorzeitig geöffnet hatten. Zudem waren die Wahlbriefe vorschriftswidrig gelagert worden.