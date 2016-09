Die Kremlpartei Geeintes Russland hat die Parlamentswahl in Russland trotz leichter Verluste erwartungsgemäß gewonnen. Für die von Präsident Wladimir Putin unterstützte Regierungspartei stimmten 44,5 Prozent, wie eine Nachwahlbefragung des staatsnahen Institus WZIOM ergab. Daneben schafften drei weitere Parteien den Sprung ins Parlament, berichtete das russische Staatsfernsehen am Sonntagabend in Moskau.



Überraschend sah eine Wählerbefragung am Sonntagabend die nationalistischen Liberaldemokraten mit 15,3 Prozent als neue zweitstärkste Kraft vor den Kommunisten mit 14,9 Prozent und der Partei Gerechtes Russland mit 8,1 Prozent. Die vier Parteien, die neben einem einzigen oppositionellen Abgeordneten auch die bisherige Duma stellen, unterstützen alle die Politik Putins. Die liberalen Oppositionsparteien Jabloko und Parnas scheiterten den Angaben nach deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde.

Die Wahlbeteiligung war gering: Bis zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale stimmten nach Angaben der Zentralen Wahlkommission in Moskau nur knapp 40 Prozent der Wähler ab. Bei der Parlamentswahl 2011 hatten die Behörden Geeintes Russland 49,3 Prozent zugeschrieben, was heftige Proteste wegen vermuteter Wahlfälschungen auslöste. Die Beteiligung vor fünf Jahren lag bei 60,1 Prozent.

Nach geändertem Wahlrecht wurden die 450 Sitze in der Staatsduma zur Hälfte nach Parteilisten, zur Hälfte in Direktwahlen vergeben. Nach den neuen Regeln konnten diesmal zudem unabhängige Kandidaten antreten und die Voraussetzungen für kleinere Parteien wurden vereinfacht. Folglich standen in diesem Jahr insgesamt 14 Parteien zur Wahl, doppelt so viele wie 2011. Als unabhängige Kandidaten konnten sich allerdings nur 23 Personen registrieren.

Weil Geeintes Russland auch auf eine hohe Zahl an Direktmandaten zählen kann, ließ sich Sonntagsabend noch nicht absehen, wie groß seine Mehrheit im Parlament sein wird. Unklar war auch, ob einzelne Kandidaten der Opposition ihre Wahlkreise gewinnen konnten. Das vorläufige Endergebnis wurde für Montag erwartet. Aus Sicht des Kremls bedeutete die Wahl zugleich einen Testlauf für 2018, wenn sich Präsident Putin absehbar zur Wiederwahl stellt.

Der Urnengang war erneut überschattet von zahlreichen Vorwürfen versuchter Wahlfälschung. In einem Wahlkreis im sibirischen Altai-Gebiet sollen Studenten für eine mehrfache Stimmabgabe Geld erhalten haben, sagte der Oppositionskandidat Wladimir Ryschkow. Die amtliche Nachrichtenagentur Tass berichtete, junge Menschen wählten dort unter dem Namen von Älteren, die voraussichtlich nicht ins Wahllokal gingen. Wahlleiterin Ella Pamfilowa sagte, in einzelnen Wahllokalen müsste die Abstimmung wiederholt werden. Sie kündigte an, die Manipulationsvorwürfe zu untersuchen. Falls sie sich erhärteten, drohten den Verantwortlichen Strafverfahren.