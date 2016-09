Russland wählt am heutigen Sonntag ein neues Parlament und es werden bereits Vorwürfe versuchter Fälschung laut. In einem Wahlkreis im sibirischen Altai-Gebiet sollen Studenten für eine mehrfache Stimmabgabe Geld erhalten haben, beklagte der Oppositionskandidat Wladimir Ryschkow. Die amtliche Nachrichtenagentur Tass berichtete, junge Menschen wählten dort unter dem Namen von Älteren, die voraussichtlich nicht ins Wahllokal gingen.

Die Chefin der Zentralen Wahlkommission Russlands, Ella Pamfilowa, kündigte eine Untersuchung an. Falls sich die Vorwürfe erhärteten, drohten den Verantwortlichen Strafverfahren. Die Wahl im Altai könne für ungültig erklärt werden, sagte Pamfilowa der Agentur Interfax.

Pamfilowa ist eine bekannte Menschenrechtsaktivistin, die vor fünf Monaten zur Leiterin der Wahlkommission ernannt wurde. Der frühere Vorsitzende, Wladimir Tschurow, war unter Beschuss geraten, als Manipulationen bei der Wahl 2011 ans Licht kamen. Es folgten die größten Anti-Regierungs-Demonstrationen in Russland seit Jahrzehnten.



Testlauf für Putins Wiederwahl

Fünf Jahre nach einer äußerst umstrittenen Parlamentswahl lag die Beteiligung nach ersten Angaben aus den östlichen Landesteilen niedriger als bei der Wahl von 2011. Bei der Wahl inmitten einer wirtschaftlichen Rezession will die Kremlpartei Geeintes Russland ihre Macht sichern. Dies gilt zugleich als Testlauf für eine Wiederwahl von Präsident Wladimir Putin im Jahr 2018.

Um die 450 Sitze in der Staatsduma bewerben sich 14 Parteien. Daneben wählten Bürger fast überall in Russland auch Regional- und Kommunalparlamente. Erste Prognosen wurden nach Schließung der Wahllokale in Kaliningrad an der Ostsee um 20.00 Uhr (MESZ) erwartet. Das vorläufige Endergebnis soll am Montag vorliegen.



Wo Kremlgegner Chancen haben, gibt es Konflikte

Konflikte gab es vor allem in Wahlkreisen, in denen Kremlgegner wie Ryschkow Chancen auf ein Direktmandat hatten. In Moskau stoppte die Polizei nach eigenen Angaben etwa 30 Wahlkämpfer, die verbotenerweise am Samstag für den liberalen Kandidaten Dmitri Gudkow agitiert hätten. Dem Gesetz nach ruht der Wahlkampf am Tag vor der Abstimmung. Gudkows Stab erklärte, die Mitarbeiter hätten nicht für ihn agitiert, sondern allgemein aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Das sei erlaubt.

Erstmals nahm gegen ukrainische Kritik auch die 2014 von Russland annektierte Halbinsel an der Parlamentswahl teil. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) klammert die Krim bei ihrer Wahlbeobachtung aus. Auch in die Unruheregion Nordkaukasus, die als anfällig für Wahlfälschungen gilt, wurden aus Sicherheitsgründen keine internationalen Beobachter entsandt. In der Teilrepublik Tschetschenien trat Machthaber Ramsan Kadyrow zur Wiederwahl an.

Vor den diplomatischen Vertretungen Russlands in der Ukraine versuchten rechtsgerichtete Demonstranten, russische Bürger an der Wahl zu hindern. Entgegen der ersten Ankündigung der ukrainischen Regierung sicherte die Polizei aber den Zugang zu den Gebäuden und nahm gewalttätige Demonstranten fest.