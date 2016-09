Am Sonntag wählen die russischen Staatsbürger ihr nationales Parlament, die Staatsduma. Können auch sie damit den politischen Kurs ihres Landes bestimmen? Gibt es überhaupt etwas zu wählen in Russland? Die Antwort darauf ist nicht eindeutig. Diese Wahlen entscheiden sehr wenig, beeinflussen aber doch recht viel.



Partei ist nicht gleich Partei

Auf den russischen Stimmzetteln stehen 14 Parteien. Sie lassen sich in drei Gruppen unterteilen:



In der ersten befindet sich eine einzige Partei, die Partei Einiges Russland . Sie wird auch Machtpartei genannt und das hat mehrere Gründe. Zum einen ist sie die Partei des Präsidenten Wladimir Putins. Putin selbst gehört ihr paradoxerweise nicht an, sie ist aber ganz auf seine Person ausgerichtet und wird ihre politische Linie immer mit der des Präsidenten abstimmen. Einiges Russland ist aber auch Machtpartei , weil sie vom Kreml gezielt als eine solche aufgebaut wurde, weil sie in allen vorigen Parlamentswahlen seit 2003 stärkste Kraft wurde und weil sie mit über zwei Millionen Mitgliedern die zahlenmäßig größte Partei Russlands ist. Ihre Ausrichtung wird als sozial- beziehungsweise national-konservativ bezeichnet: Sie will das ganze Volk hinter dem Präsidenten als seinem Leader vereinen und vertritt konservative Werte wie Familie, Glaube und Nation. An der Machtpartei geht kein Weg vorbei, die meisten Wähler werden hier ihr Häkchen machen, sie wird die Wahl ohne Zweifel gewinnen.

Drei weitere Parteien ("Sonstige" nicht mitgerechnet) gehören zu dem, was in Russland die Systemopposition genannt wird. Diese Parteien sind derzeit im Parlament vertreten, ohne die Regierung zu stellen, befinden sich also formal in der Rolle der Opposition . Inhaltlich stellen sie sich der Macht, verkörpert durch den Präsidenten und die Regierungspartei, allerdings nicht entgegen, sondern tragen deren Kurs mit. Würden sie sich ihm widersetzen, wäre ihre eigene politische Existenz bald beendet. In dieser Hinsicht kann man die Lage grob mit der der Blockparteien in der DDR vergleichen, die ebenfalls die Politik der SED mittrugen.

Die letzte Gruppe von Parteien wird in Russland die nicht-systemische Opposition genannt. Dies sind Parteien, die ein grundsätzlich anderes Programm haben als der Machtblock aus Einiges Russland und Systemopposition. Die wichtigsten Parteien sind hier derzeit Parnas und Jabloko. Bisher sind diese Parteien nicht in der Duma vertreten: Bei den vorigen Wahlen scheiterte Jabloko an der damaligen Sieben-Prozent-Hürde und Parnas wurde die Registrierung zu den Wahlen verweigert. Diese Parteien treten ein für Rechtsstaatlichkeit, Stärkung der demokratischen Institutionen, individuelle Freiheiten und soziale Marktwirtschaft. In Russland heißen sie Liberale, im europäischen politischen Spektrum würden sie am ehesten als sozialdemokratisch gelten. Mehr als eine Handvoll Sitze wird bei dieser Wahl für die nicht-systemische Opposition kaum herausspringen – und wenn, dann nur als Direktkandidaten und nicht über die Parteilisten.

Formal gesehen haben die russischen Wähler durchaus etwas in der Hand. Dennoch können sie mit ihrer Wahl nicht entfernt so viel Einfluss auf die Politik nehmen wie Wähler zum Beispiel in Deutschland.

Wahlen mit begrenzten Möglichkeiten

Denn was immer die Bürger wählen – das Parlament hat nicht viel Macht. Die Macht ist in Russland beim Präsidenten konzentriert. Der Präsident hat das verfassungsmäßige Recht, mithilfe eines Ukas (Erlass, Dekret) an der Duma vorbei zu regieren. Er tut dies aber selten: Putin kann sich darauf verlassen, dass die von Einiges Russland und der Systemopposition getroffenen Entscheidungen seinem politischen Kurs entsprechen. Diese Schwäche der Duma ist auch den Bürgern bewusst. Bei Erhebungen zur Frage, welche Akteure in Russland eine bestimmende Rolle spielen, taucht die Duma unter ferner liefen auf. An den ersten Stellen finden sich der Präsident, der Geheimdienst FSB, die Streitkräfte, die Präsidialverwaltung. Erst auf Platz fünf folgt die Regierung, die Duma auf Platz elf.



Martin Krohs Die Autoren Martin Krohs ist Gründer und Herausgeber des Onlineportals Dekoder, das unabhängige russische Internetmedien ins Deutsche übersetzt und durch Sacherklärungen europäischer Wissenschaftler verständlich macht. Anton Himmelspach ist Politikredakteur bei Dekoder. Er forscht im Rahmen seiner Dissertation zum Legitimitätsdispositiv des Putinismus. Dekoder wurde im Juni 2016 mit dem Grimme Online Award in der Kategorie Information ausgezeichnet.

Nicht nur ist das Parlament schwach, auch die Wähler haben keinen guten Stand. Denn die Staatsmacht hat wirkungsvolle Mittel, um Einfluss auf das Wahlergebnis zu nehmen. Dies beginnt bei den Medien: Der Großteil der Medien in Russland ist staatlich kontrolliert. Im Fernsehen bekommen vor allem die staatstreuen Akteure Sendezeiten, andere Wahlinhalte bleiben der Mehrheit der Wähler unbekannt.

Daneben greifen aber auch ganz praktische Maßnahmen, für die der russische Politikjargon das Wort "administrative Ressource" geprägt hat. Gemeint ist damit zum Beispiel, dass Wählern kurz vor den Wahlen von den Vertretern der Machtpartei kleine Geschenke gemacht werden, aber auch, dass Mitarbeiter von öffentlichen Dienststellen wie Schulen oder Verwaltungen eindringlich auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, ihr Häkchen bei der richtigen Partei zu machen.



Beide Hebel der Einflussnahme werden konsequent genutzt, um das Wahlergebnis zu steuern. Für das Volk bleibt nicht viel Spielraum, um als Souverän wirkungsvoll eine politische Entscheidung zu treffen.