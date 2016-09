Nach einem Anschlag im Süden der Philippinen sucht Präsident Rodrigo Duterte offenbar nach einer militärischen Antwort. Er rief einen "Zustand der Gesetzlosigkeit" aus, wonach er gemäß Artikel 18 der Landesverfassung auf das Militär zurückgreifen kann, um Recht und Ordnung wiederherzustellen. Es handele sich jedoch nicht um einen Ausnahmezustand, betonte Duterte. Zu dem Anschlag vom Freitag mit mindestens 14 Toten und 71 Verletzten bekannte sich indes laut einem Medienbericht die muslimische Terrorgruppe Abu Sayyaf.

"Dies sind außergewöhnliche Zeiten", sagte Duterte. "Ich kann nun Soldaten einsetzen, um Durchsuchungen durchzuführen." Im ganzen Land wurden die Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft versetzt. An den Flughäfen und vielen Gebäuden wurden verstörkt kontrolliert. Der Sprengsatz war am Freitagabend am belebten Roxas-Nachtmarkt in Dutertes Heimatstadt Davao explodiert. Der Präsident verbringt dort oft das Wochenende.

Der Fernsehsender ABS-CBN zitierte einen Abu Sayyaf-Sprecher mit den Worten, der Anschlag sei ein "Aufruf zur Einheit aller heiligen Krieger (Mudschahidin) im Lande". Er drohte mit weiteren Anschlägen. Die muslimischen Extremisten terrorisieren den Süden der Philippinen seit Jahren: Sie kämpfen für mehr Autonomie in dem überwiegend katholischen Land. Abu Sayyaf finanziert seinen Kampf häufig durch die Entführung von Ausländern und erpresst Lösegelder. Die Gruppe hat der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) die Treue geschworen.

Seit einigen Wochen geht das Militär auf der mehrere hundert Kilometer südwestlich von Davao gelegenen Insel Jolo massiv gegen die Terroristen vor. Dabei starben nach offiziellen Angaben bislang 30 Extremisten und 15 Soldaten.