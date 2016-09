Mit einer neuen Äußerung hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte das Verhältnis seines Landes zu den USA herausgefordert. Erstmals lehnte der Präsident öffentlich die Präsenz von US-Soldaten in seinem Land ab. Duterte erklärte, er fordere den Abzug amerikanischer Truppen aus dem Süden der Philippinen. Das US-Außenministerium teilte daraufhin mit, die Philippinen hätten dazu keinen formalen Antrag gestellt. Die USA fühlten sich weiter dem Bündnis mit dem Land verpflichtet.

Das US-Militär hatte im Jahr 2002 Soldaten entsandt, um philippinische Soldaten auszubilden und mit Waffen zu versorgen, die gegen Extremisten der Rebellengruppe Abu Sayyaf im Süden des Landes kämpfen. Als sich die amerikanischen Truppen im Februar 2015 zurückzogen, hatten US-Beamte angekündigt, ein kleineres Kontingent von US-Militärberatern werde vor Ort bleiben.

Duterte machte die USA jetzt zudem für die Aktivitäten muslimischer Extremisten in der Region verantwortlich. Er verwies auf die Tötungen muslimischer Philippiner in den frühen 1900er Jahren, als US-Truppen für Frieden in dem Konfliktland sorgen sollten.

Duterte hat seit seinem Amtsantritt im Juni ein angespanntes Verhältnis zu den USA. Der Präsident hat offen Kritik an der amerikanischen Sicherheitspolitik geäußert. Als Präsidentschaftskandidat hatte er eine Außenpolitik in Aussicht gestellt, die nicht von Amerika abhängig sein soll.

Wie er sein Ziel eines Abzugs amerikanischer Soldaten erreichen will, sagte Duterte nicht. Auch nannte er keine Frist.

In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Barack Obama ein Treffen mit Duterte am Rande des Asean-Gipfels in Laos abgesagt. Zuvor hatte dieser für Schlagzeilen gesorgt, weil er Obama als "Hurensohn" bezeichnet hatte.