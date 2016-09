Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat sein gnadenloses Vorgehen gegen Drogenkriminalität im Land mit dem Massenmord an Millionen Juden des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland verglichen. "Hitler hat drei Millionen Juden massakriert. (...) Hier sind drei Millionen Drogenabhängige. (...) Ich würde sie gerne umbringen", sagte Duterte in seiner Heimatstadt Davao. Dass Historiker von mehr als sechs Millionen ermordeten Juden durch die Nationalsozialisten ausgehen, scheint ihn dabei nicht weiter zu stören.



Die Tötung sei notwendig, "um die nächste Generation vor dem Verderben zu bewahren", sagt der philippinische Machthaber. Duterte, dessen Reden fast immer von Flüchen und Schimpfwörtern durchzogen sind, hat schon im Wahlkampf in diesem Jahr, aber auch in seiner nunmehr dreimonatigen Amtszeit wüste Drohungen gegen Rauschgiftsüchtige ausgestoßen.



Die Zahl von drei Millionen Drogenabhängigen und Dealern ist eine amtliche Schätzung der philippinischen Regierung. Fest steht, dass seit Dutertes Wahlsieg im Mai mehr als 3.000 Drogenhändler und Abhängige getötet wurden. Fast 700.000 Verdächtige haben sich bislang den Behörden gestellt.

Duterte hatte gedroht, Verdächtige zu ertränken und mit ihnen die Fische in der Bucht von Manila zu mästen. Drogendealern hatte er den Tod durch den Strang angedroht, weil er keinen Strom an ihnen verschwenden wolle. Die Hinrichtung sollte so ausgeführt werden, dass dabei der Kopf abgetrennt werde.

Internationale Kritik an seinem Anti-Drogen-Kampf wies er harsch zurück; sie komme "von einem Haufen reinster Idioten". Zum Umgang der EU mit der Massenflucht aus Kriegsgebieten sagte er: "Ihr lasst sie (die Flüchtlinge) verrotten und sorgt euch um den Tod von 1.000, 2.000, 3.000 Menschen auf den Philippinen?"