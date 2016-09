Es war ein gewöhnlicher Tag vor wenigen Wochen: Die Türkei befand sich im Ausnahmezustand, die Säuberungen nach dem Putschversuch waren in vollem Gange. Als ich morgens aus dem Fenster schaute, musste ich dabei zusehen, wie meine türkischen Kollegen in Handschellen aus der Redaktion geführt wurden. Ihre Zeitung ist ein regierungskritisches Blatt, das schon seit Jahren unter immensem Druck steht. Meine Straße war von Polizeiautos abgesperrt worden, Dutzende Beamte bewachten die Aktion. Als ich aus der Haustür treten wollte, musste ich in Deckung gehen: Auf Fotos von einer Polizeirazzia zu sehen zu sein, könnte ernsthafte Konsequenzen haben.

Wer in der Türkei als Journalist arbeitet, der hat einen ständigen Begleiter: die Regierung. Denn die registriert ganz genau, was die Auslandskorrespondenten machen. Es wird mitgelesen, mitgeschaut, mitgehört. Ein Kollege sagte einmal, dass die Türkei für ihn zu den spannendsten, aber auch zu den anstrengendsten Ländern der Welt zählt. Eine Aussage, der ich voll zustimme.

Als ich vor rund zweieinhalb Jahren anfing, von hier aus zu schreiben, gab es noch Hoffnung auf eine demokratische Wende. Zwar waren die Gezi-Proteste unmittelbar zuvor gewaltsam niedergeschlagen worden, doch noch immer gab es eine halbwegs freie Presse, die regierungskritische Zivilgesellschaft wagte sich auf die Straßen, der syrische Bürgerkrieg war noch nicht auf türkischem Boden angekommen.



Doch dann setzte der Abwärtstrend ein und wir wurden zu reinen Krisenberichterstattern. Dschihadisten des "Islamischen Staates" (IS) oder der kurdischen Terrororganisation PKK lassen seit rund einem Jahr regelmäßig Bomben hochgehen. Es wird im Dauermodus gewählt, um endlich doch noch das von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan gewünschte Präsidialsystem zu errichten.



Als Erdoğan 2003 als Ministerpräsident antrat, belegte die Türkei auf einer Pressefreiheitsrangliste der Organisation Reporter ohne Grenzen Platz 116 von 180 Staaten. Mittlerweile ist sie auf Platz 151 abgerutscht. 774 Journalisten wurde nach Angaben der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP allein 2015 gekündigt, weil sie eine unliebsame Meinung vertraten.

Das Misstrauen sitzt tief

Auch bei meiner täglichen Arbeit merke ich, dass das Recherchieren immer schwieriger wird, weil immer weniger Menschen mit Journalisten reden wollen. Wir Auslandskorrespondenten werden von Ankara als Agenten abgestempelt, das Misstrauen sitzt tief.

Als Journalistin gehört es zu meinen Pflichten, mit jeder Seite zu sprechen: Sowohl mit Regierungsmitgliedern als auch mit Gegnern. Ersteres war noch nie leicht. Denn AKP-Politiker reden selten mit der westlichen Presse. Es wird geschickt abgewiegelt, vertröstet, hingehalten. Und wenn sie es doch einmal tun, dann darf man sie meist nicht zitieren, denn auch sie sind misstrauisch und fürchten Konsequenzen.



Die unmittelbar nach dem vereitelten Putsch gestartete Medieninitiative der Regierung zeigte dagegen, dass urplötzlich doch ein Kommunikationsbedarf mit der Außenwelt bestand. Erdoğan gab der ARD und RTL jeweils ein Interview, auch von anderen westlichen Journalisten ließ er sich plötzlich befragen. Doch das dürfte wohl eher die Ausnahme bleiben.



Keine Gespräche am Telefon

Die momentan nahezu täglichen Festnahmen von türkischen Kollegen machen es vielmehr noch schwieriger, Gesprächspartner zu finden. Denn die Angst, dass es lebensbedrohliche Konsequenzen haben könnte, die AKP zu kritisieren, sitzt zu Recht tief. Die Menschen werden immer vorsichtiger, telefonische Gespräche sind unmöglich.



Wir Auslandskorrespondenten müssen Vertrauen aufbauen und selbst für kurze Zitate weite Strecken zurücklegen. Es gibt Verbote, aus bestimmten Regionen zu berichten. Wer es dennoch wagt, der muss damit rechnen, häufiger überprüft oder vorübergehend festgehalten zu werden.

Erdoğan schenkt den türkischen, aber auch den ausländischen Medien eine enorme Aufmerksamkeit und reagiert auf öffentlich geäußerte Kritik heftig, stellenweise nahezu paranoid. So mussten schon Korrespondenten wegen einer Überschrift das Land verlassen.