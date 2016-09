Weniger als zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA wirbelt eine Lungenentzündung den Terminkalender von Kandidatin Hillary Clinton durcheinander, sie musste die Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des 11. September verlassen. Ihr Gesundheitszustand dürfte im Endspurt des Wahlkampfs in den Fokus rücken – ihr Kontrahent Donald Trump hatte diesen bereits vorab regelmäßig spekulativ infrage gestellt. In diesem Jahr sind die Kandidaten der beiden großen US-Parteien so alt wie selten zuvor: Clinton ist 68, Trump 70.



"Wenn die amerikanischen Wähler noch immer Kandidaten erwarten, die jung, rauflustig und hungrig sind, haben sie nicht aufgepasst", schreibt der Guardian. "Die Vorwahlen haben uns zwei Kandidaten beschert, die vergleichsweise alt, unbeweglich und gut genährt sind." Deshalb komme es darauf an, die Alternative auszuloten. In Clintons Fall bedeute das: "Die Alternative ist ein übergewichtiger, 70 Jahre alter Mann, der Fastfood liebt und von seinem Gastroenterologen zum gesündesten Präsidentschaftsbewerber aller Zeiten ernannt wurde."

Die US-Medien kritisieren vor allem, dass Clinton versucht hat, ihren Gesundheitszustand aus dem Wahlkampf auszuklammern. Das Thema habe mit dem Beginn ihrer Präsidentschaftskandidatur aufgehört zu existieren, schreibt die Washington Post. Der Zwischenfall am Ground Zero habe auch gezeigt, wie Clintons Wahlkampfteam mit Informationen über ihren Gesundheitszustand umgehe: "Zunächst sagte einer ihrer Sprecher am Sonntag, Clinton habe sich 'überhitzt' gefühlt bei der 9/11-Veranstaltung." Später habe dann ihre Ärztin erklärt, bei Clinton bereits am Freitag eine Lungenentzündung festgestellt zu haben, was zwei Tage später zu einer Dehydrierung bei der 68-Jährigen geführt habe.

Aufgearbeitet werden alles Details aus Clintons bisheriger öffentlich gewordener Krankengeschichte, vor allem ihr erhöhtes Thromboseriskio. CNN listet die Medikamente auf, die die Präsidentschaftsbewerberin nehmen muss: Blutverdünner, ein Mittel gegen Schilddrüsenunterfunktion sowie Antihistamine.

Die New York Times schaut in die Vergangenheit und vergleicht Clintons Situation mit der anderer Präsidentschaftskandidaten, wie der von Franklin D. Roosevelt, dessen letzte Präsidentschaftskampagne im Jahr 1944 von Gesundheitsproblemen durchzogen war – er litt unter Bluthochdruck und Herzproblemen. "In jüngerer Zeit wurden die republikanischen Präsidentschaftsbewerber Ronald Reagan, Bob Dole und Senator John McCain mit Fragen über ihren Gesundheitszustand konfrontiert."



Spekuliert wird auch über die politischen Auswirkungen, die der Schwächeanfall haben wird. "Es ist eine Nachricht, die einen gewaltigen Einfluss auf den Wahlkampf haben kann", schreibt der italienische Corriere della Sera. Zunächst habe Clinton nur ihre Tour durch Kalifornien absagen müssen, weitere Konsequenzen seien noch nicht absehbar. "Die amerikanische Öffentlichkeit wurde tagelang im Dunkeln gelassen über den tatsächlichen Gesundheitszustand von Hillary Clinton und das Theater wäre sicherlich noch lange weitergegangen, wenn die frühere First Lady nicht die Zeremonie am Ground Zero hätte verlassen müssen."



Schwächeattacken seien bei der physischen und psychischen Belastung des amerikanischen Wahlkampf nicht verwunderlich, wertet der Deutschlandfunk. "Allerdings wird er in der amerikanischen Öffentlichkeit auch stets als Test für die Belastbarkeit der Kandidaten gesehen. Die Fragen nach ihrem Gesundheitszustand dürften Hillary Clinton also in den verbleibenden Wochen bis zu den Wahlen begleiten".