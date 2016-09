Die Kommentatoren in der US-Presse sind sich einig: Der Republikaner Donald Trump hat das erste TV-Duell mit seiner demokratischen Kontrahentin verloren. Er wirkte fahrig und unvorbereitet, wie auch unser Reporter Paul Middelhoff schreibt, und hatte den sachlich vorgetragenen Argumenten einer souverän wirkenden Hillary Clinton wenig entgegenzusetzen.



Washington Post

"Mit seinen Beleidigungen, Unterbrechungen und Einzeilern konnte Trump seine Kontrahenten in den TV-Debatten während der Vorwahlen übertrumpfen. Diese 90-minütige Eins-zu-eins-Debatte aber ist nicht das richtige Format für ihn. (…)

Clinton ging gut vorbereitet in dieses Aufeinandertreffen, bis ins Detail informiert. Trump prahlte geradezu mit seiner Nichtvorbereitung – ganz der Lümmel von der Bank, während der Streber in der Schulbibliothek sitzt und büffelt. Dieses Duell aber war die Rache der Streberin. (…)

Ein großes Gefecht entscheidet nicht unbedingt diese Wahl. Aber diese Debatte zeigte einen schlecht vorbereiteten, wirren und gereizten Trump ohne Durchhaltevermögen. Clintons gelassene Art, ihren Gegner zu sezieren, beruhigte ihre nervösen Anhänger und wird ohne Zweifel viele Wähler ins Grübeln bringen, ob sie tatsächlich Trump ihre Stimme geben sollten."

New York Times

"Wenn es nur einen wirklich seriösen Kandidaten gibt und der andere ein geistloser Tyrann ist, verlieren all die Begriffe über 'Gewinner' und 'Verlierer' ihre Bedeutung. Dieser Wettkampf war fundamental unausgeglichen, denn in Wahrheit hat nur einer der Teilnehmer wirklich etwas zu bieten. All das erstmals gleichzeitig auf einer Bühne zu erleben, zeigte deutlich den Kern dieses Präsidentschaftswahlkampfs. (…)

Überzeugendere und kompetentere Vorwahlkandidaten, eine verantwortungsbewusste republikanische Partei hätte dieses Desaster vielleicht stoppen können. Aber nicht in diesem Jahr. Das Kandidatenfeld der Republikaner ist zum Schlimmsten zusammengeschrumpft – und verleiht dieser Debatte ihre seltsame, vielleicht tragische Dimension."

Guardian

"Trump wirkte eher wie ein Zwischenrufer während einer Clinton-Rede als wie ein Präsidentschaftskandidat, der um Wählerstimmen wirbt. Und ähnelte oft ausgerechnet all jenen Konkurrenten, die er einst so gern verspottet hatte. So wie Marco Rubio nippte er früh und oft an seinem Wasserglas. So wie Mitt Romney war er stets pikiert.

Es heißt, der Wahlkampf ums Präsidentenamt ist das längste Bewerbungsgespräch der Welt. Angesichts ihrer ersten TV-Debatte ist nicht ganz klar, ob sich Trump und Clinton überhaupt für denselben Job beworben haben."