Eine geplante Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Syrien ist in New York kurzfristig abgesagt worden. Ein Streit zwischen den USA und Russland hat die Hoffnung auf eine Besserung der Lage für die Menschen in den umkämpften syrischen Städten gedämpft. Die Dringlichkeitssitzung wurde auf Bitten beider Staaten kurzfristig gestrichen, sagten Diplomaten. US-Präsident Barack Obama warf der syrischen Führung die Blockade der humanitären Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung vor.

Bei der Sitzung hatte der UN-Sicherheitsrat über die Vereinbarung der USA und Russlands für eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland diskutieren wollen. Dabei sollte es auch um die Pläne zur Lieferung von Hilfsgütern und um die mögliche Zusammenarbeit zwischen Moskau und Washington im Kampf gegen die Dschihadisten gehen.

Die Gesandten der USA und Russlands sollten dem UN-Sicherheitsrat Details der eine Woche zuvor erzielten Vereinbarung vorlegen - doch Washington fürchtet, damit die von den USA unterstützten Rebellen in Syrien zu gefährden.

Tschurkin verlangt Details aus dem Abkommen

Ein Sprecher der US-Vertretung an den Vereinten Nationen sagte, da es keine Einigung darüber gebe, wie der Rat informiert werden könne, ohne die Sicherheit zu untergraben, sei das Treffen abgesagt worden.

Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin sagte, der Sicherheitsrat werde die Vereinbarung über die Waffenruhe nicht mit einer Resolution unterstützen können, wenn Washington den Mitgliedern keine Details aus dem Abkommen offenlege. "Wir können sie nicht um die Unterstützung eines Dokumentes bitten, das sie nicht gesehen haben." Unter anderem hatte Frankreich darauf bestanden, über die Einzelheiten der Vereinbarung informiert zu werden.

Tschurkin sagte, die russische Seite habe zwei Resolutionsentwürfe vorgelegt, aber die US-Seite habe versucht, diese zu ändern. "Auf ihre typische Art kamen sie mit etwas völlig Anderem an", sagte Tschurkin. "Sie tun nicht das Richtige."

US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow hatten die Waffenruhe am Freitag vergangener Woche vereinbart. Die Vereinbarung schließt die Möglichkeit einer Zusammenarbeit im Kampf gegen Dschihadisten ein, wenn die Waffenruhe sieben Tage eingehalten wird. Die Feuerpause galt seit Montag für zunächst 48 Stunden und wurde am Mittwoch für zwei Tage verlängert. Moskau erklärte sich am Freitag zu einer nochmaligen Verlängerung um drei Tage - bis zum kommenden Montag - bereit.

Weiter keine Durchfahrt der Hilfskonvois

Während Russland auf die syrische Regierung einwirken soll, sich an die Waffenruhe zu halten, sollen die USA dafür sorgen, dass die von ihnen unterstützten Rebellengruppen die Waffen schweigen lassen. Immer wieder gab es Verstöße gegen die Waffenruhe, am Freitag wurden aus Damaskus schwere Kämpfe gemeldet. Ausgenommen von der Waffenruhe sind die Dschihadistenmilizen Islamischer Staat und Fateh-al-Scham-Front.

Für die Durchfahrt von Hilfskonvois gab die syrische Regierung weiter kein grünes Licht. An der türkisch-syrischen Grenze steckten 40 UN-Lastwagen mit Lebensmitteln fest, die einen Monat lang 80.000 Menschen ernähren könnten. Allein im belagerten Teil von Aleppo leben 250.000 Zivilisten.

Obama zeigte sich nach Angaben des Weißen Hauses besorgt darüber, dass die syrische Führung die humanitäre Hilfe trotz eines Rückgangs der Gewalt im Land weitere behindere.

Das US-Außenministerium hatte zuvor betont, eine militärische Kooperation mit Russland werde es nicht geben, solange Damaskus Hilfslieferungen verhindere. Außenminister Kerry rief demnach Lawrow an und verurteilte die "wiederholten und inakzeptablen Verzögerungen der humanitären Hilfe". Russland müsse hier seinen Einfluss auf den syrischen Machthaber Baschar al-Assad geltend machen.

Unterdessen meldete das Pentagon den Tod eines ranghohen Mitglieds der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Der neue "Informationsminister" der Miliz, Wa'il Adil Hasan Salman al-Fajad, sei bei dem Luftangriff der internationalen Koalition am 7. September nahe der IS-Hochburg Raka im Norden Syriens ums Leben gekommen.