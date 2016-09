Israels früherer Präsident Schimon Peres hat einen schweren Schlaganfall erlitten. "Er befindet sich auf der Intensivstation, und wir überwachen ihn durchgehend", sagte Yitzhak Kreiss, Direktor des Krankenhauses in der Nähe von Tel Aviv. Der 93-jährige wurde seinem Sprecher zufolge an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Die Nachrichtenseite Ynetnews berichtete, Peres liege in einem künstlichen Koma. Er hatte erst vergangene Woche einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen; Anfang des Jahres hatte er einen Herzinfarkt erlitten.

"Dies sind schwere Stunden für mich und meine Familie", sagte Schimon Peres' Sohn Chemi. "Die Zeit wird kommen, wo wir einige Entscheidungen treffen müssen."



Ministerpräsident Benjamin Netanjahu telefonierte mit dem Krankenhaus und sagte, das ganze Volk bete für die Genesung des ehemaligen Staatsoberhauptes. Auch Präsident Reuven Rivlin zeigte sich besorgt.

Shimon Peres war zweimal Regierungschef und mehrmals Minister. Als Außenminister erhielt er 1994 gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten Izchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat den Friedensnobelpreis. Von 2007 bis 2014 war er Staatspräsident Israels.



Peres wurde 1923 als Sohn eines Holzhändlers im damaligen Ost-Polen geboren und wanderte 1934 ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina ein. Er wurde auch als Vater des israelischen Atomprogramms bekannt. Er setzt sich trotz seines hohen Alters unvermindert für eine Verständigung zwischen Israelis und Arabern ein, unter anderem mit seinem Peres Center for Peace in Tel Aviv. Der Nobelpreisträger sagte wiederholt, dass er die Hoffnung auf eine friedliche Lösung im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern nie aufgegeben habe.