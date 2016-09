Vor einem Treffen der Außenminister der USA und Russlands hat die syrische Armee in der umkämpften Großstadt Aleppo ein strategisch wichtiges Viertel eingenommen. Die Regierungstruppen eroberten den Stadtteil Ramussa und kappten damit die einzige Versorgungsroute in die von Rebellen gehaltenen Stadtteile, wie Aktivisten und staatliche Medien berichteten.



Die Armee und verbündete Einheiten hätten "nach schweren Gefechten mit Rebellen, islamistischen Kämpfern und Dschihadistengruppen die volle Kontrolle über den Stadtteil Ramussa übernommen", teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Laut der Beobachtungsstelle wurde die syrische Armee durch irakische und iranische Milizen sowie die russische Luftwaffe unterstützt. Die Angaben der Gruppe sind jedoch kaum zu überprüfen.



Am heutigen Freitag wird der amerikanische Außenminister John Kerry mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow über den Syrienkonflikt sprechen, teilte die US-Regierung mit. Zuvor hatte es von beiden Seiten geheißen, die USA und Russland müssten vor einem Gespräch noch Details klären. US-Verteidigungsminister Ashton Carter warnte die russische Regierung derweil, die Geduld der USA sei "nicht unbegrenzt".

Die USA und Russland sind sich einig, dass eine Vereinbarung eine dauerhafte Waffenruhe, humanitären Zugang zur Bevölkerung sowie die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen umfassen soll. Ende Februar hatten die Konfliktparteien auf Vermittlung der USA und Russlands eine Waffenruhe vereinbart, die jedoch nie gänzlich eingehalten worden war.



Die Versorgung der Großstadt verschlechtert sich unterdessen. Wie ein AFP-Korrespondent berichtet, waren alle Supermärkte in den östlichen Stadtteilen geschlossen, da ihre Regale leer waren. Straßenhändler boten nur noch Gemüse an, das vor Ort angebaut wurde.

Hilfsorganisationen beenden UN-Kooperation

Die Versorgung der Bevölkerung könnte künftig noch schwieriger werden. Aus Protest gegen die Kooperation der Vereinten Nationen mit Syriens Machthaber Baschar al-Assad haben dutzende syrische Hilfsorganisationen ihre Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen abgebrochen. "Es ist vielen Organisationen klar geworden, dass die syrische Regierung in Damaskus bedeutenden und substanziellen Einfluss auf das Verhalten der in Damaskus ansässigen UN-Organisationen und ihre Partner hat", heißt es in einem Brief, der von 73 Organisationen unterzeichnet wurde.

Unter den Unterzeichnern sind die Syrian American Medical Society sowie die auch als Weißhelme bekannte Syrische Zivilverteidigung, die in den Gebieten der Opposition aktiv ist. Die britische Zeitung The Guardian hatte kürzlich berichtet, dass seit Beginn des Konflikts dutzende Millionen Dollar über Verträge mit den Vereinten Nationen an Institutionen aus dem Umfeld Assads geflossen seien. Die UN erklärten daraufhin, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen, sei sie auf die Kooperation mit der Regierung angewiesen. Der Ocha-Sprecher Stephane Dujarric bestritt, dass UN-Organisationen von der Regierung beeinflusst seien.