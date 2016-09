Dreimal kamen sie am heutigen Freitag in einem Genfer Hotel zusammen, einigen konnten sich die Außenminister der USA und Russland offenbar trotzdem nicht. John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow diskutieren seit Wochen über ein Abkommen über eine landesweite Waffenruhe für Syrien. Aus US-Delegationskreisen hieß es nun, dass auch die jüngsten Gespräche in Genf keinen Durchbruch gebracht hätten. Möglicherweise müsse später weiterverhandelt werden.

Ein besonders umstrittener Punkt sei der Umgang mit Aleppo, hieß es. Innerhalb der umkämpften und von Regierungstruppen belagerten Stadt in Nordsyrien spielt sich derzeit eine humanitäre Katastrophe ab. In den vergangenen vierzig Tagen sind Berichten zufolge fast 700 Zivilisten getötet worden, darunter 160 Kinder. Kerry und Lawrow diskutierten außerdem über technische Details einer möglichen Waffenruhe. Dazu zählt unter anderem, wie weit die Kämpfer von entmilitarisierten Zonen zurückweichen und welche Waffen sie von den Frontlinien zurückziehen sollen.

Parallel zu den Verhandlungen der Minister wiesen die Vereinten Nationen erneut auf die extreme Notlage der Bevölkerung in Aleppo und anderen umkämpften Orten Syriens hin und forderten Kampfpausen. Humanitäre Organisationen stünden bereit, Hilfsgüter zu liefern, sobald die Waffen wenigstens zeitweilig niedergelegt würden, sagte der UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien.



USA und Russland kommen ihren Verpflichtungen nicht nach

Am 26. August hatten sich die Außenminister Lawrow und Kerry darauf geeinigt, grundsätzlich auf eine Waffenruhe in Syrien hinzuarbeiten. Trotz Gesprächen in Genf und am Rande des G20-Gipfels im chinesischen Hangzhou ist ihnen das bis heute nicht gelungen. Eine Einigung hängt vor allem davon ab, inwieweit Washington und Moskau eine militärische Partnerschaft eingehen wollen.

Kerry bietet Russland an, Geheimdienstinformationen zu teilen und Militäraktionen gemeinsam zu koordinieren. Dafür sollen Kampfjets vom syrischen Machthaber Baschar al-Assad aus dem Luftraum Syriens verschwinden. Russland müsste also seinen Verbündeten dazu bewegen, die Angriffe zu stoppen. Damit hatten die Diplomaten bisher aber noch keinen Erfolg.

Doch auch die US-Diplomaten haben es bisher nicht geschafft, ihren Verpflichtungen erfolgreich nachzukommen. Als Voraussetzung für eine Waffenruhe ist beispielsweise vereinbart, dass die USA die von ihnen unterstützten Rebellen davon überzeugen, nicht mehr mit islamistischen Extremistengruppen zusammenzuarbeiten.

Steinmeier bleibt optimistisch

Trotz der schleppenden Verhandlungen hält der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) eine Einigung weiterhin für möglich. Es gebe eine realistische Chance auf eine Waffenruhe, sagte er. "Es mangelt wirklich nicht an Ehrgeiz." Dennoch gebe es noch einige bislang ungelöste Streitpunkte. Derlei hätten sich mittlerweile aber auf zwei bis drei reduziert. Dazu zählte er die Frage, welche syrischen Oppositionsgruppen als gemäßigt und welche als radikal eingeschätzt werden.



Bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung bezeichnete Steinmeier einen Waffenstillstand als "Schlüssel" für weitere Gespräche. Falls keine Feuerpause vereinbart werde, fehle es der gemäßigten syrischen Opposition an Legitimation, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Nur dann werden wir die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer politischen Lösung gehen."



Bei den Gesprächen von Kerry und Lawrow geht es neben der Waffenruhe auch um die Verstärkung der humanitären Hilfe. Zudem wird um die Wiederaufnahme der Genfer Gespräche des UN-Sondergesandten Staffan de Mistura mit Vertretern der Regierung von Assad und der Opposition verhandelt.



Dem seit mehr als fünf Jahren andauernden Konflikt sind Hunderttausende zum Opfer gefallen, mehr als 4,5 Millionen Syrer sind ins Ausland geflohen, viele von ihnen nach Europa. Eine Übereinkunft zwischen den USA und Russland würde einen wesentlichen Unterschied für die Möglichkeiten zur humanitären Hilfe und die Chancen auf eine politische Lösung bedeuten, sagte de Mistura am Genfer UN-Sitz. Deshalb hoffe er sehr, dass die Außenminister Lösungen finden und Differenzen überwinden können.