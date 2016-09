Die USA und Russland haben sich auf einen auf eine politische Lösung des Konflikts in Syrien geeinigt. Auch eine Feuerpause soll von Montagabend an gelten. Das gaben die Außenminister beider Länder, John Kerry und Sergej Lawrow, nach zwölfstündigen Verhandlungen bekannt. Sollte die Waffenruhe bestand haben, wollen beide Länder außerdem gemeinsam gegen Terrorgruppen in Syrien kämpfen.



US-Außenminister Kerry sprach von einem "möglichen Wendepunkt". Die Rebellen seien bereit, die Waffen schweigen zu lassen, sofern die Genfer Vereinbarung auch von der Gegenseite eingehalten werde.

Lawrow erklärte, die Vereinbarungen seien mit der syrischen Regierung abgesprochen. Die USA müssten allerdings mit ihnen verbündeten Rebellen dazu bringen, sich von der Gruppe Dschabhat Fatah al-Scham zu trennen, die unter dem Namen Nusra-Front als Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida bekannt wurde. Frühere Vereinbarungen waren daran gescheitert, dass beide Großmächte sie bei ihren Verbündeten nicht durchsetzten.

Sollte die Waffenruhe sieben Tage lang halten, wollen die Staaten gemeinsam Terrorgruppierungen wie Al-Nusra, Islamischer Staat (IS), und Al-Kaida bekämpfen. Dafür sollen unter anderem Informationen der Geheimdienste geteilt werden. Der russische Minister sagte, man habe sich auf Gebiete geeinigt, in denen beide Länder gegen Terroristen vorgehen.



Die Verhandlungen zogen sich hin, weil die USA offenbar zögerten, sich auf eine militärische Partnerschaft mit Russland einzulassen. Ein US-Regierungsbeamter bestätigte, dass Kerry Rücksprache mit Washington halte, wo es interne Diskussionen gebe. Über konkrete Streitpunkte sagte er nichts. Verteidigungsminister Ashton Carter und der Chef des Geheimdienstes NSA, James Clapper, hatten aber zuvor öffentlich Bedenken gegen eine Militärpartnerschaft mit Russland geäußert.

Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, begrüßte die Einigung. Den USA und Russland sei es gelungen, einen klaren Plan für eine Waffenruhe auszuarbeiten. UN-Organisationen stünden bereit, sofort Hilfsgüter für Hunderttausende Syrer in belagerten Regionen zu liefern, sobald die Waffenruhe beginne.



Kerry und Lawrow hatten ihre Beratungen über einen Ausweg aus dem syrischen Bürgerkrieg am Freitag fortgesetzt, nachdem Gespräche am Rande des G20-Gipfels in China am Montag ohne greifbares Ergebnis geblieben waren.