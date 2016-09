Wegen der katastrophalen Lage in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo fordert das Deutsche Rote Kreuz eine sofortige Waffenruhe über mehrere Tage. Es sei beschämend, wie sich die politischen Akteure gegenseitig die Schuld an der militärischen Eskalation in Syrien zuschöben, sagte DRK-Präsident Rudolf Seiters der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er sei entsetzt, dass sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit "eine beispiellose humanitäre Katastrophe abspiele", sagte der frühere Bundesinnenminister.

Um die Zivilbevölkerung in Aleppo mit Nahrung, Trinkwasser und Medikamenten versorgen zu können, sei eine längere Kampfpause dringend erforderlich. Hunderttausende, unter ihnen viele Frauen und Kinder, seien ohne Wasser und Strom, beklagte Seiters. Die Bedingungen in den wenigen verbliebenen Krankenhäusern seien menschenunwürdig.

In den vergangenen Tagen sei es dem Syrischen Arabischen Roten Halbmond und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zwar erstmals seit sechs Monaten gelungen, die Zivilbevölkerung in vier eingeschlossenen Städten in Syrien mit Hilfsgütern zu versorgen. Humanitäre Hilfe sei jedoch kein Ersatz für eine dringend erforderliche politische Lösung des Konflikts, betonte der DRK-Präsident.

Forderung nach Schutzzone

Der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Michael Brand (CDU), fordert eine Schutzzone nördlich von Aleppo für die Zivilbevölkerung. "Das Inferno in Aleppo ist zum Heulen", sagte Brand der Rheinischen Post. "Und jeder, der nur ein Stück Menschlichkeit im Frack hat, darf nicht länger Taktieren mit Hunderttausenden von Menschenleben."

Wenn sogar bunkerbrechende Bomben gegen Menschen eingesetzt würden, "darf es kein Tabu sein, schnellstmöglich darüber in Verhandlungen zu treten, ob man nördlich von Aleppo eine Schutzzone für die leidenden Menschen einrichten kann – dazu gehört die Frage der Absicherung und das Fernhalten extremistischer Gruppen wie dem "Islamischen Staat" (IS) und anderen." Brand forderte zudem "dringend" eine Flugverbotszone über Syrien.

Syrien verlangt von den USA Entschuldigung für Luftangriff

Die syrische Regierung hat von den USA eine offizielle Entschuldigung für den Luftangriff auf seine Armee am 17. September gefordert. "Wir verlangen eine öffentliche Abbitte", sagte die Medienberaterin von Präsident Baschar al-Assad, Buthaina Schaaban, im libanesischen Fernsehen. Schließlich habe es Tote gegeben.

Ein US-Regierungsbeamter sagte, die Vereinigten Staaten hätten bereits ihr Bedauern über den unbeabsichtigten Tod syrischer Soldaten geäußert und dies auch Assads Verbündetem Russland mitgeteilt. Der Angriff habe Stellungen des IS in der Nähe der getroffenen Syrer gegolten. An dem Angriff waren Flugzeuge aus Australien, Großbritannien und Dänemark beteiligt. Nach russischen Angaben kamen dabei 62 Soldaten ums Leben.