Sie sind wie eine schallende Ohrfeige, die brutalen Bilder aus Syrien.



Seit fast sechs Jahren tobt der syrische Bürgerkrieg, Hunderttausende hat er umgebracht, elf Millionen Menschen sind deshalb auf der Flucht. Doch damit nicht genug: Derzeit bombt Syriens Machthaber Baschar al-Assad mit seinem Gehilfen Wladimir Putin Aleppo in Staub und Asche. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit wird die einst blühende Handelsmetropole ausgelöscht.



In 72 Stunden fallen bis zu 150 Bomben, ununterbrochen regnen Brandbomben und Phosphorgranaten auf die rund 300.000 eingeschlossenen Bewohner im Ostteil der Stadt, Bunkerbrecher zerstören die letzten Krankenstationen in den Kellern unter der Erde. Unablässig ziehen Helfer Babys und Kinder unter Trümmerteilen hervor, bald werden Lebensmittel und Trinkwasser aufgebraucht sein.



Die Lage in Syrien könnte desaströser nicht sein.

Das wird mittlerweile auch so benannt. Im UN-Sicherheitsrat, dessen Treffen die USA, Großbritannien und Frankreich am Sonntag eiligst einberufen hatten, saßen sich die Mächtigsten dieser Welt gegenüber und warfen Vorwürfe in den Saal. Russland verbreite Terror, rief der britische Botschafter Matthew Rycroft. Syrien und Russland begehen Kriegsverbrechen, mahnte Frankreichs UN-Botschafter. Und US-Botschafterin Samantha Power warf hinterher: Barbarei sei das, was Moskau in Syrien tue.

Es ist bekannt, dass das syrische Regime seit fünfeinhalb Jahren barbarische Kriegsverbrechen gegen die eigene Bevölkerung begeht. Assad und sein russischer Verbündeter kennen in ihrem Vernichtungswahn längst keine Grenzen mehr. Und spätestens jetzt ist klar: Um jeden Preis wollen sie das strategisch wichtige Aleppo zurückerobern, durch Aushungern und gezieltes Bombardement den Kriegsausgang zumindest militärisch für sich entscheiden – so ihr perfides Kalkül.



Syrien - Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung von Aleppo Kampfhandlungen sind auf den vor Kurzem gedrehten Aufnahmen nicht zu erkennen. Doch nach eigenen Angaben hat die syrische Armee am Dienstag in Aleppo eine groß angelegte Bodenoffensive gestartet. © Foto: Reuters TV

Trotzdem geschah nach dem Treffen des Sicherheitsrates in New York wieder einmal: nichts. Weder wurde eine Verlängerung der Waffenruhe beschlossen, noch die Einrichtung einer Flugverbotszone oder von Fluchtkorridoren für die eingeschlossene Bevölkerung in Ost-Aleppo. Es wurde nicht einmal eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet.



Das ist nicht mehr nur beschämend. Es ist nicht mehr zu ertragen. Denn es zeigt: Es gibt kein Instrumentarium, keine westliche Strategie, um die Syrer vor den Massakern der eigenen Regierung zu beschützen.

Stattdessen zeigte das Treffen zweierlei. Die Weltgemeinschaft ist hilflos. Und die Machtverhältnisse in der Region haben sich spätestens mit der Offensive auf Aleppo irreversibel verschoben.