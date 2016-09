Nach der Einigung auf eine neue Waffenruhe für Syrien hat sich die Gewalt in dem Bürgerkriegsland unvermindert fortgesetzt. Oppositionsnahe Aktivisten berichteten von mehr als 100 Toten bei syrischen und russischen Luftangriffen auf die Städte Idlib, Aleppo und Duma.

In Aleppo seien mindestens 42 Menschen bei Bombardierungen durch Kampfflugzeuge gestorben, sagte ein Sprecher der lokalen Hilfsorganisation Weißhelme der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Opfern seien auch mehrere Kinder. Viele Verletzte seien noch in einem kritischen Zustand. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mitteilte, starben in der Stadt Idlib zudem mindestens 58 Zivilisten.



Die Staatsmedien wiederum berichteten, Rebellen hätten die Regierungsviertel von Aleppo beschossen und dabei mindestens einen Menschen getötet. Zudem habe die Terrormiliz "Islamischer Staat" Geschosse auf ein Viertel in Dair as-Saur gefeuert, dabei seien neun Menschen ums Leben gekommen.



Zweifel an der Waffenruhe

Nur wenige Stunden zuvor hatten sich Russland und die USA auf eine neue Waffenruhe für Syrien verständigt. Diese soll zwar erst ab Montagabend gelten, doch die neuen Angriffe nähren Zweifel, ob sich beide Seiten daran halten würden. Auch in den Tagen vor der letzten – gescheiterten – Waffenruhe im Februar war es noch einmal zu heftigen Kämpfen gekommen, weil alle Bürgerkriegsparteien versuchten, ihre Positionen abzusichern und weiteres Territorium zu erobern.



Die Einigung zwischen US-Außenminister John Kerry und seinem russischen Kollege Sergej Lawrow sieht neben der Waffenruhe für Syrien auch eine militärische und geheimdienstliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Großmächten vor, die im syrischen Bürgerkrieg unterschiedliche Lager unterstützen. Ziel ist es, in erster Linie den IS und die Extremisten der ehemaligen Nusra Front zu bekämpfen.

Die syrische Opposition rief Russland unterdessen dazu auf, Druck auf seinen Verbündeten, Präsident Baschar al-Assad, auszuüben, damit dieser die Vereinbarung auch einhalte. Nur dann gebe es auch Hoffnung, dass das Leid der Syrer endlich gelindert werde, sagte Basma Kodmani vom Hohen Verhandlungskomitee der syrischen Opposition. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, die Regierung habe der in Genf erzielten Einigung zugestimmt. Man werde in Aleppo aus humanitären Gründen die Waffen ruhen lassen, hieß es demnach in einer Erklärung. Ein Zeitpunkt wurde jedoch nicht genannt.



USA wollen Extremisten isolieren

Ein besonderes Augenmerk der Einigung zwischen Moskau und Washington liegt auf der zuvor als Nusra-Front bekannten Extremistengruppe Dschabhat Fatah al-Scham. Diese kämpft in Teilen Syriens mit Rebellengruppen zusammen, die von den USA unterstützt werden, was dazu führte, dass auch diese gemäßigten Fraktionen in der Vergangenheit von Assads Truppen bombardiert wurden. Die USA verpflichteten sich in dem Abkommen, die Gruppen zur Abkehr von Dschabhat Fatah al-Scham zu drängen, um die Extremisten so zu isolieren und gezielt angreifen zu können.

Ein Sprecher von Dschabhat Fatah al-Scham warnte die USA und Russland vor Angriffen. Seine Gruppe würde unverzüglich überall auf der Welt zurückschlagen, sagte er der Nachrichtenagentur AP. "Wir haben heilige Krieger, die den Boden versengen werden."