Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama haben sich bei einem Telefonat gegen die von Russland unterstützten Luftangriffe der syrischen Armee auf Aleppo ausgesprochen. Merkel und Obama seien sich einig, dass Russland und die syrische Führung eine besondere Verantwortung trügen, die Gewalt in Syrien zu beenden, teilte das Weiße Haus nach dem Telefonat mit. Auch müsste der Zugang von UN-Hilfslieferungen zu den belagerten und schwer zugänglichen Gebieten ermöglicht werden, hieß es. Die schweren Luftangriffe gegen den von Rebellen gehaltenen Ostteil der Großstadt Aleppo nannten Merkel und Obama in dem Telefonat "barbarisch". Mehr als 250.000 Menschen sollen in dem Gebiet eingeschlossen sein.

Vor rund eineinhalb Wochen war eine Waffenruhe in Syrien gescheitert. Danach leiteten das syrische Militär eine Großoffensive auf Aleppo ein, die von Russland aus der Luft unterstützt wird. Wegen der anhaltenden Angriffe haben die USA Russland mit einem Abbruch der Gespräche über eine neue Waffenruhe in Syrien gedroht.

Gespräche vor dem Aus?

Russland hat die Drohung der USA die Gespräche abzubrechen seinerseits scharf kritisiert. Falls Washington die gemeinsamen Bemühungen zur Beendigung des Bürgerkriegs abbreche, sei dies das größtmögliche "Geschenk an Terroristen", erklärte die Sprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa auf Facebook. In diesem Fall nähmen die USA militante Islamisten unter ihre Fittiche.

Zuvor hatte US-Außenminister John Kerry erklärt, die USA sähen keine Anzeichen, dass Russland ernsthaft verhandle. In einer Zeit, in der russische und syrische Kriegsflugzeuge Aleppo bombardierten, seien Diskussionen "irrational". Russland lehnte die Forderung der USA nach einer siebentägigen Feuerpause in Aleppo ab. Die Waffen sollten nur 48 Stunden schweigen um humanitäre Hilfe zu ermöglichen, andernfalls könnten sich die Rebellen neu formieren, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow