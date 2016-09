Aus Syrien werden bislang nur geringfügige Verstöße gegen die neue Waffenruhe gemeldet. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden die Provinzen Hama und Aleppo in der Nacht zum Dienstag von der syrischen Armee aus der Luft angegriffen. Außerdem habe es Schüsse auf von Rebellen kontrollierte Gebiete nahe der Hauptstadt Damaskus gegeben.

Die Verletzungen der Feuerpause seien aber nicht schwerwiegend gewesen. "Es herrscht Ruhe", sagte Rami Abdurrahman, der Leiter der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle. Sie verfügt über ein Informationsnetzwerk in Syrien, die Angaben lassen sich aber nicht unabhängig überprüfen. Abdurrahman berichtete auch, dass seit Beginn der Waffenruhe am Montagabend keine zivilen Opfer mehr gemeldet wurden. Ein Aufständischer in der Region Aleppo sprach von Kampfflugzeugen, die nördlich der Stadt das Feuer mit Maschinengewehren eröffnet hätten.

Die staatlichen Medien sprachen dagegen davon, dass Rebellen in Aleppo gegen die Feuerpause verstoßen hätten. Ein syrischer Militärangehöriger sagte, bewaffnete Gruppen hätten in Aleppo auf Wohngebäude geschossen und drei Mörsergranaten auf einen von der Regierung kontrollierten Bezirk am Stadtrand gefeuert.



Hilfe für syrische Bevölkerung

Die Waffenruhe, auf die sich die USA und Russland am Samstag nach schwierigen Verhandlungen geeinigt hatten, soll sowohl die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten ermöglichen als auch den Weg für einen neuen diplomatischen Versuch zur Lösung des Konflikts ebnen. Allerdings sollen Milizen wie der "Islamische Staat" (IS) weiterhin angegriffen werden.

Die Hilfsorganisation Care International will die Zeit der Feuerpause intensiv nutzen, um so viele Menschen wie möglich mit Hilfsgütern zu versorgen, sagte Generalsekretär Wolfgang Jamann im SWR. Im Jahr 2015 hätten die Hilfen lediglich drei Prozent der Menschen in Syrien erreicht, Millionen Menschen seien komplett ohne Versorgung geblieben. Vor allem die Kinder litten, mehr als 80.000 von ihnen seien schwer unterernährt und bräuchten dringend Zusatznahrung – und das eigentlich über einen längeren Zeitraum.



Ein weiteres Problem: Viele Menschen sind von der Versorgung mit Wasser und Strom völlig abgeschnitten – in Aleppo betreffe das beispielsweise zwei Millionen Menschen, so Jamann. Er forderte die Kriegsparteien auf, das humanitäre Völkerrecht zu beachten, "diese Menschen brauchen Versorgung, sie sind in Gefahr für Leib und Leben".