Die von den USA angeführte Koalition in Syrien hat möglicherweise aus Versehen einen Stützpunkt der syrischen Armee angegriffen. Das bestätigte das US-Zentralkommando. Beobachtern zufolge starben bei dem Luftangriff auf Regime-Stellungen im Osten des Landes mindestens 60 Soldaten, mehr als 100 seien verletzt worden. Opferzahlen bestätigte das Kommando nicht. Bei dem Angriff sei die Koalition davon ausgegangen, dass es sich um einen IS-Stützpunkt handelte. Die Luftangriffe seien sofort abgebrochen worden, nachdem sich herausstellte, dass es stattdessen um syrische Regierungstruppen handeln könnte. Der UN-Sicherheitsrat beraumte auf Wunsch Russlands eine Dringlichkeitssitzung an.









Das US-Militär verwies in seiner Erklärung des Vorfalls auf eine "komplexe Situation" in Syrien. Die Koalition würde niemals absichtlich Luftangriffe auf eine bekannte syrische Militäreinheit fliegen. "Die Koalitionstruppen glaubten, sie attackieren Daesch-Kampfstellungen", sagten Vertreter des US-Verteidigungsministeriums; Daesch ist die arabische Bezeichnung für die Dschihadistengruppe "Islamischer Staat".



Wie die syrische Staatsagentur Sana berichtete, seien Stellungen der Armee in der Nähe des Militärflughafens Deir Assor angegriffen worden. Direkt nach dem Luftangriff sei die Terrormiliz "Islamischer Staat" am Boden in die Offensive gegen den Stützpunkt gegangen. Der Angriff beweise, dass die USA die Terrormiliz "Islamischer Staat" und andere terroristische Gruppen unterstützten, sagte die syrische Armee. Durch die Attacke habe der IS einen strategisch gelegenen Berg mit Blick auf die Basis einnehmen können.

Igor Konaschenkow, Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, schloss nicht aus, dass die Attacke ein Versehen sei. Er führte den Fehler zurück auf die Weigerung der USA, ihr militärisches Vorgehen gegen terroristische Gruppen in Syrien mit Russland abzustimmen. Russland warf den USA vor, ihren Einfluss auf Milizen der gemäßigten Opposition nicht geltend zu machen. Rebellengruppen nutzten die Feuerpause, um sich neu zu formieren, sagte der russische General Wladimir Sawtschenko. Der russische Außenminister Sergej Lawrow forderte in einem Telefonat seinen amerikanischen Amtskollegen John Kerry auf, moderate Rebellen von terroristischen Gruppen zu trennen, die sich nicht an die Waffenruhe hielten.

Deutlich mehr Verstöße gegen Waffenruhe

Seit Montag ist eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland in Kraft, die Russaland und die USA vereinbart haben. In den ersten drei Tagen hatte sie weitgehend gehalten, am Donnerstag hätten die Verstöße aber deutlich zugenommen sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte Rami Abdel Rahman. Das könne zu einem erneuten Scheitern der Waffenruhe führen.



Am Samstag nahmen die Kämpfe erneut an Intensität zu. Syrische Kampfjets flogen nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehrere Luftangriffe auf Rebellenstellungen in den Provinzen Hama und Aleppo. In Dschubar, einem Vorort der Hauptstadt Damaskus, gingen die Gefechte zwischen Regierungstruppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und Aufständischen weiter.

Die Beobachtungsstelle berichtete, dass sich vor allem islamistische Gruppen in der Stadt Hama neu aufstellten und einen Angriff auf von syrischen Regierungstruppen kontrollierte Gebiete planten. Aus Russland hieß es, seit Inkrafttreten der Waffenruhe am Montagabend habe es 199 Verstöße gegeben.

Hilfslieferungen stecken fest

Die Vereinten Nationen drängen darauf, Hilfslieferungen in die umkämpften Gebiete bringen zu können. Es habe bislang keine Fortschritte gegeben, sagte der Sprecher der UN-Nothilfeorganisation Ocha, David Swanson. 20 Lkw mit Lebensmitteln stünden an der türkisch- syrischen Grenze bereit und warteten darauf, nach Aleppo zu fahren. Weitere 20 Lastwagen sollten einen Tag später folgen.

Eine Sitzung im UN-Sicherheitsrat zu Syrien war wegen Spannungen zwischen Russland und den USA kurzfristig abgesagt worden. Die USA hätten sich geweigert, Details der zwischen beiden Seiten vereinbarten Waffenruhe für Syrien zu veröffentlichen, sagte Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin. Die USA fürchten, dass gemäßigte Rebellen durch eine Veröffentlichung der Details gefährdet werden könnten. Stattdessen drohen die USA damit, die Absprache zum gemeinsamen Kampf gegen Terrorgruppen in Syrien platzen zu lassen.

Die USA und Russland hatten sich vor einer Woche darauf verständigt, gemeinsam gegen islamistische Gruppen wie den "Islamischen Staat" (IS) und die frühere Nusra-Front (heute: Dschabhat Fatah al-Scham) vorzugehen, wenn die Waffenruhe eine Woche hält.