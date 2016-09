In Syrien ist die von Russland und den USA ausgehandelte Waffenruhe in Kraft getreten. Sie gilt zunächst für 48 Stunden und soll im Falle eines Erfolgs verlängert werden. Hält die Feuerpause eine Woche lang, wollen Russland und die USA ihren Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) in Syrien koordinieren.



Noch ist allerdings offen, ob sich die verschiedenen Rebellengruppen an die Vereinbarung halten werden. Islamistische Aufständische hatten bereits angekündigt, weiter kämpfen zu wollen. Zudem kündigte Russland kurz vor Inkrafttreten der Feuerpause laut der Nachrichtenagentur AFP an, dass "Terroristen" von der Feuerpause ausgenommen seien. Die moderate Opposition forderte Garantien, dass sich die syrischen Truppen an die Absprachen halten. Sie befürchtet, das Regime könnte die Feuerpause nutzen, um Gebiete zurückzuerobern. Die Regierungstruppen teilten mit, sich an die Feuerpause halten zu wollen.



Die Vereinbarung sieht vor, dass sich die syrischen Regierungstruppen rund um die umkämpfte Großstadt Aleppo zurückziehen und humanitären Helfern Zugang gewähren. Russland muss die Regierungstruppen davon überzeugen, die Rebellengebiete nicht länger zu bombardieren. Im Gegenzug müssen die USA die mit ihnen verbündeten Rebellengruppen dazu bringen, nicht mehr mit der islamistischen Fatah-al-Scham-Front (früher: Al-Nusra-Front) zu kooperieren.

Neue Kämpfe vor Waffenruhe

Kurz vor der Feuerpause hatten die Kämpfe noch einmal an Intensität zugenommen. Bei Luftangriffen in der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib wurden am Montag nach Angaben von Beobachtern mindestens vier Zivilisten getötet. Kampfflugzeuge flogen auch in der Nähe der nordsyrischen Metropole Aleppo zahlreiche Angriffe, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete.

Auch am Boden gingen die Gefechte weiter. Wie syrische Staatsmedien meldeten, starb ein Zivilist in Aleppo beim Beschuss durch "Terroristen". Mit dem Begriff bezeichnet das Regime von Präsident Baschar al-Assad die Aufständischen.



Aufständische starteten ihrerseits eine neue Offensive in der Provinz Kunaitra im Süden Syriens. Dabei seien 18 Kämpfer getötet worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Assad kündigt Rückeroberung an

Am Montag zeigte sich Syriens Präsident Baschar al-Assad bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte beim Gebet zum muslimischen Opferfest Eid al-Adha. Dabei bekräftigte er seinen Anspruch auf die Herrschaft über das gesamte Bürgerkriegsland, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana.



"Die Streitkräfte machen ohne zu zögern und unabhängig von inneren und äußeren Bedingungen weiter, die Sicherheit in allen Gebieten Syriens wiederherzustellen", sagte Assad demnach in einem Vorort von Damaskus. Er werde die "Terroristen" aus jedem Teil des Landes vertreiben.