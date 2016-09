Nach dem gescheiterten Putschversuch Mitte Juli sind in der Türkei erneut rund 8.000 Sicherheitskräfte entlassen worden. 7.669 von ihnen sind Polizisten, 323 weitere gehören der Gendarmerie an. Das geht aus dem türkischen Amtsblatt hervor. Die Betroffenen sollen Beziehungen zu dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen unterhalten. Die türkische Regierung in Ankara beschuldigt Gülen, hinter dem Putschversuch vom 15. Juli zu stecken.

Seit dem Tag des Putschversuchs wurden durch Erlasse bereits Tausende Sicherheitskräfte entlassen. Viele Schulen und andere Einrichtungen, denen ebenfalls Verbindungen zu Gülen nachgesagt werden, wurden geschlossen. Darüber hinaus wurden nach dem gescheiterten Putsch Zehntausende Menschen festgenommen.