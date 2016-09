Nach dem Einmarsch türkischer Streitkräfte in Nordsyrien will Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan die Einrichtung einer Sicherheitszone für Flüchtlinge dort vorantreiben. Im Anschluss an den G20-Gipfel im chinesischen Hangzhou sagte Erdoğan, er habe US-Präsident Barack Obama und Russlands Staatschef Wladimir Putin erneut die Einrichtung einer Flugverbotszone vorgeschlagen. Beide stehen im Syrien-Konflikt auf entgegengesetzten Seiten: Russland unterstützt Staatschef Baschar al-Assad, den Erdoğan einen "Mörder" nannte; die USA unterstützen verschiedene bewaffnete Gruppen von Assad-Gegnern.

Zugleich kritisierte Erdoğan die westlichen Staaten mit Blick auf die Flüchtlingskrise. Diese legten eine "rassistische Haltung" an den Tag, die "beschämend" sei. Der türkische Staat habe bislang mehr als zwölf Milliarden Dollar für die drei Millionen Flüchtlinge im Land ausgegeben, gemeinsam mit türkischen Hilfsorganisationen seien es 25 Milliarden Dollar.

Erdoğan fordert seit Langem eine Sicherheitszone in Nordsyrien, in der Flüchtlinge Schutz finden sollen. Am Sonntag hatte die Türkei gemeldet, mit Unterstützung türkischer Truppen hätten Kämpfer der Freien Syrischen Armee die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vollständig von der Grenze vertrieben. Der IS hielt mehr als zwei Jahre lang Gebiete an der Grenze zur Türkei unter seiner Kontrolle.

Erdoğan kündigte außerdem an, gemeinsam mit den USA und Russland daran zu arbeiten, noch vor dem muslimischen Opferfest in der kommenden Woche eine Waffenruhe für die umkämpfte syrische Stadt Aleppo durchzusetzen. Seine Regierung stehe mit Moskau in Kontakt, um die Feuerpause binnen Wochenfrist zu erreichen.

Putin sieht Annäherung mit den USA

Bislang hatte es auf dem G20-Gipfel keine Einigung zum Syrien-Konflikt gegeben. Dennoch sieht Putin offenbar die Möglichkeit einer baldigen Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen mit Washington. Es habe bei den Gesprächen am Rande des G20-Gipfels "trotz allem" "eine gewisse Annäherung der Positionen" gegeben "und eine Verständigung darüber, was wir unternehmen könnten, um die Lage in Syrien zu deeskalieren", sagte Putin nach einem Treffen mit Obama in Hangzhou.

Das Gespräch zwischen den Präsidenten war ohne greifbares Ergebnis geblieben, genauso wie zuvor die Unterredung von US-Außenminister John Kerry mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow. Dennoch halte er es für möglich, "in den kommenden Tagen" ein Abkommen mit den USA über das Vorgehen in Syrien zu schließen, sagte Putin. Einzelheiten nannte er nicht. "Ich denke, es ist uns gelungen, ein Verständnis füreinander und für die Probleme, vor denen wir stehen, zu schaffen", erklärte Putin.

Die Lage in Syrien und die Gespräche über eine zumindest zeitweise Waffenpause zur Versorgung der eingeschlossenen Menschen im belagerten Aleppo war eines der beherrschenden Themen in den zahlreichen Begegnungen am Rande des Gipfeltreffens. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte darüber mit Obama und dem französischen Präsidenten François Hollande gesprochen.