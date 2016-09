Diane James tritt beim Parteitag der rechtspopulistischen United Kingdom Independence Party (Ukip) in Bournemouth auf die Bühne. Es ist früher Nachmittag. Gerade war bekannt geworden, dass die Parteimitglieder die 56-Jährige mit 47 Prozent der Stimmen zu ihrer neuen Anführerin gewählt haben. Überraschend kam das nicht; James war die klare Favoritin.

Die überwiegend älteren Parteimitglieder jubeln und geben ihr stehende Ovationen, einige wedeln britische Flaggen. Ihr Vorgänger Nigel Farage nimmt sie in den Arm und gratuliert ihr. Dann tritt James ans Rednerpult. "Wir haben es geschafft! Ihr habt es geschafft! Und gerade eben habe ich es geschafft! Ich bin so froh!" James bedankt sich für die Wahl zur Parteichefin.

Dann kommt sie gleich zur Sache. Bezogen auf das Leave-Votum der Briten sagt James: "Niemand kann Ukip den Bruch nehmen, den wir erzeugt haben!" Großer Jubel. Dann erklärt sie, ihre Partei werde sich nun darauf konzentrieren, dass sich die Regierung von Theresa May bei den Verhandlungen mit der EU auf keine Kompromisse einlasse. "Die Bedrohungen für den Ausgang des Referendums nehmen Tag für Tag zu", sagt James. Sie werde sich gegen eine assoziierte Mitgliedschaft in der EU einsetzen und gegen einen "Brexit light", fügt sie hinzu. Stattdessen werde sie dafür sorgen, dass es einen "wahren" Austritt aus der EU gebe. Sie werde weiter für eine Einwanderungspolitik kämpfen, bei der nur diejenigen ins Land gelassen würden, die über "die Fähigkeiten, Fachkenntnisse und Werte verfügen, die dieses Land möchte". Ukip sei "die Oppositionspartei im Wartestand", sagt James dann am Ende ihrer Rede.

Die Partei fällt auseinander

James wird alle Hände voll zu tun haben, eine Partei zu einen, die seit dem Leave-Votum im Juni in eine Sinnkrise gestürzt ist. Denn abgesehen vom EU-Austritt scheint es nur wenig zu geben, was die Partei zusammenhält. Insider sprechen von Grabenkämpfen zwischen Farage-Unterstützern und Gegnern und Streit über die Parteilinie. So schreibt etwa ein Kommentator im Economist: "Die Partei ist gleichzeitig libertär und autoritär. Sie predigt individuelle Freiheiten, in ihr sind aber auch Bewunderer von Wladimir Putin. Sie möchte den Nationalen Gesundheitsdienst privatisieren, außer dann, wenn sie es nicht möchte." Aus den Reihen der Partei kämen gleichzeitig Stimmen, die eine Besteuerung von Luxusgütern forderten und Forderungen nach Steuerermäßigungen für Reiche.

Der Standup-Comedian und politische Kommentator Frankie Boyle beschreibt das Dilemma, vor dem Ukip steht, so: "Wird Ukip in einer bedeutsamen Weise fortbestehen? Scheren wir uns überhaupt über, sagen wir, ihre Bildungspolitik? Das wäre so, als wollte man erfahren, wie der 'Islamische Staat' zu Radarfallen steht."

Die Zerfallserscheinungen sind in der Tat nicht zu übersehen. Erst am Freitag wurde bekannt, dass Farages frühere Medienchefin Alexandra Phillips zu den Tories übergelaufen ist. Phillips erklärte, die Regierung von Theresa May sei derzeit dabei, alle wesentlichen Ukip-Forderungen umzusetzen. Zahlreiche der 50.000 Briten, die sich über den Sommer der Konservativen Partei angeschlossen haben, seien frühere Ukip-Unterstützer, sagte Phillips. Die Grabenkämpfe innerhalb der Parteiführung verglich sie mit der Fernsehserie Game of Thrones.

Dabei war auch die Wahl zum Ukip-Parteichef von Pannen überschattet. Kurz nach Farages Rücktritt stellte sich heraus, dass Farages wahrscheinlicher Wunschkandidat, der Ukip-Europaabgeordnete Steven Woolfe, nicht für eine Kandidatur qualifiziert war. Laut Parteistatur muss ein Kandidat für den Posten des Parteichefs mindestens zwei Jahre am Stück Parteimitglied gewesen sein. Unterlagen zeigten, dass Woolfe es offenbar verpasst hat, seine Mitgliedschaft Ende 2014 zu verlängern. Der Patzer fiel ihm erst wenige Monate später auf. Als wäre das nicht tragisch-komisch genug, reichte Woolfe seine Kandidatur am Stichtag, dem 31. Juli, erst 17 Minuten zu spät ein. Damit war er endgültig raus. Woolfe machte für sein Versäumnis eine Website verantwortlich, die nicht funktioniert habe. Zuvor hatte er sich dafür ausgesprochen, Ukip "professioneller zu machen". Faragisten witterten Foulspiel und fordern seitdem ihrerseits, die Parteiführung zu entmachten.

Farages Ego

Ukips größtes Problem: Während seiner zwei Amtszeiten als Parteichef ab 2006 hat Farage die Partei in eine Einmannveranstaltung verwandelt. Mit seiner überbordenden Persönlichkeit hat sich der "Pub-Politiker" fortwährend in den Vordergrund gedrängt und andere Ukip-Politiker kaum zu Wort kommen lassen. Und auch beim Parteitag in Bournemouth ließ Farage sich noch einmal feiern. Er erklärte unter tosendem Applaus, Ukip habe "den Lauf der Geschichte" verändert. Und auch er rief die Regierung dazu auf, sich bei den Brexit-Verhandlungen auf keine Kompromisse einzulassen: Theresa May habe kürzlich beim G20-Gipfel in China gesagt, die Menschen in Großbritannien hätten sich beim Referendum für "einige Kontrollen" bei der Einwanderung ausgesprochen. "Nein, Premierministerin: Wir haben dafür gestimmt, die Kontrolle über unsere Grenzen zurückzubekommen", polterte Farage, seine Anhänger jubelten. Die Aufgabe der Partei werde es nun sein, sicherzustellen, dass die Leave-Wähler das bekämen, wofür sie gestimmt hätten.