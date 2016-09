Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat der an einer Lungenentzündung erkrankten Hillary Clinton gute Besserung gewünscht. "Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht", sagte er im Sender Fox. "Irgendwas geht vor sich – ich hoffe, dass sie bald wieder auf den Beinen und zurück im Rennen ist", sagte Trump. "Natürlich ist das Ganze ein Problem." Er glaube nicht, dass die Demokraten nach einem neuen Kandidaten suchten, sagte Trump. "Aber was auch immer passiert, ich bin bereit."



Trump versprach auch einen genaueren Einblick in seinen eigenen Gesundheitszustand. Er selbst habe sich vergangene Woche einer Untersuchung unterzogen und werde die Ergebnisse sehr detailliert veröffentlichen. Er bejahte die Frage, ob die Gesundheit der beiden Kandidaten ein Wahlkampfthema sei.



Clinton hatte am Sonntag geschwächt eine Gedenkveranstaltung vorzeitig verlassen. Später wurde mitgeteilt, sie leide an einer Lungenentzündung. Das Wahlkampf-Team von Donald Trump hatte im Sender CNN bereits angekündigt, "respektvoll" mit der Erkrankung von Clinton umzugehen. Die Mitglieder seines Wahlkampfteams wies Trump offenbar an, nichts zu dem Schwächeanfall Clintons in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Ansonsten drohe der Ausschluss aus dem Team, berichteten CNN und die Nachrichtenagentur Bloomberg übereinstimmend.

Clinton hatte bei der Gedenkfeier zu den Anschlägen vom 11. September am Sonntag einen Schwächeanfall erlitten und musste die Zeremonie verlassen. Videoaufnahmen zeigten die 68-Jährige schwankend und gestützt durch Mitarbeiter, wie sie in einen Wagen stieg. Ihre Ärztin gab später bekannt, dass die ehemalige US-Außenministerin an einer Lungenentzündung erkrankt sei. Die Demokratin muss deshalb nun eine Wahlkampf-Pause einlegen.

Wer führt in den Umfragen?

In den vergangenen Wochen hatte der Milliardär den angeblich fragilen Gesundheitszustand von Clinton mehrfach thematisiert. Dabei hatte der Republikaner, der für seine harten Attacken bekannt ist, immer wieder auf angeblich ernsthafte Gesundheitsprobleme seiner Rivalin hingewiesen. Er sagte etwa, sie sei "nicht stark genug, um Präsidentin zu sein" und ihr fehle die "geistige und körperliche Stärke" für den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Im Internet gibt es zahlreiche Einträge, in denen Clinton ein Gehirntumor, Parkinson oder Demenz nachgesagt werden.

Der Wahlkampf läuft weniger als zwei Monate vor der Abstimmung auf Hochtouren. In zwei Wochen steht die erste von drei Kandidatendebatten an. Clintons Vorsprung in den Umfragen war zuletzt erheblich geschrumpft.