Eine neue Umfrage nach dem ersten TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf sieht Hillary Clinton als Siegerin. Die Onlineerhebung von Reuters und dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos unter mehr als 2.000 Personen ergab, dass 56 Prozent der Amerikaner die demokratische Kandidatin besser beurteilt haben als ihren republikanischen Gegenspieler Donald Trump. Nur 26 Prozent der Befragten sahen demnach Trump vorn. 31 Prozent der Befragten meinten, dass die Debatte Clintons Chancen auf einen Einzug ins Weiße Haus verbesserte habe. Nur 16 Prozent sagten, dass Trump von dem Duell profitiert habe.

Am Montag waren die beiden Präsidentschaftskandidaten zu einem ersten Fernsehduell aufeinandergetroffen. Nach Angaben des Nachrichtensenders CNN haben 80,9 Millionen Amerikaner die Debatte verfolgt – nicht eingerechnet jene, die das Rededuell in Gaststätten oder über soziale Medien verfolgt haben.



Unmittelbar nach dem TV-Auftritt haben sowohl Trump als auch Clinton ihren Wahlkampf fortgesetzt – und sich dabei je selbst als Gewinner des Duells gesehen. So teilte das Team um den Republikaner mit, man habe nach der Debatte etwa 18 Millionen Dollar neuer Spenden eingenommen. Clinton wiederum verwies auf den Auftritt ihres Kontrahenten. "Ich dachte ein paar Mal, was er doch für nachweisbare Unwahrheiten verbreitet", sagte sie. "Die Menschen konnten sich jetzt endlich selbst ein Bild machen von seinem Benehmen, seinem Naturell, seinem Verhalten."

TV-Duell - Die wichtigsten Szenen zwischen Clinton und Trump 90 Minuten haben sich Hillary Clinton und Donald Trump vor laufenden Kameras gestritten. Was haben Sie genau gesagt? Einige Schlüsselszenen der Debatte © Foto: AFP-TV/Zeit Online

Für ihre ersten Veranstaltungen erhielt die frühere First Lady und Außenministerin prominente Unterstützung: In New Hampshire betrat sie zusammen mit ihrem einstigen Rivalen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, Bernie Sanders, die Bühne. Dieser hatte vor allem bei jungen Wählern viel Zuspruch erhalten.

Auch First Lady Michelle Obama beteiligte sich erneut am Clinton-Wahlkampf. "Wir brauchen einen Erwachsenen im Weißen Haus", sagte sie in Philadelphia und widersprach der Darstellung aus dem Trump-Lager, mangelnde politische Erfahrung könne mit geeigneten Beratern wettgemacht werden. "Wenn Du fünf Berater hast, bekommst Du fünf verschiedene Meinungen. Am Ende ist es der Präsident – und nur der Präsident – der die Entscheidung treffen muss."

Wer führt in den Umfragen?

Abgesehen von den beiden weiteren TV-Duellen am 9. und 19. Oktober haben Clinton und Trump eine weitere Gelegenheit, ihre verbale Schlagfertigkeit unter Beweis zu stellen: In gut drei Wochen sind sie beide Gast beim jährlichen Wohltätigkeitsdinner der Alfred E. Smith Gedächtnisstiftung, organisiert von New Yorks Erzbischof Timothy Dolan. In Wahljahren lädt dieser stets die beiden Spitzenkandidaten ein, die rechts und links neben ihm platziert werden und humorvolle Ansprachen halten müssen. Vor vier Jahren nutzte Präsident Barack Obama die Gelegenheit: Nach seinem von Beobachtern als schwach empfundenen Auftritt in der ersten Fernsehdebatte mit seinem republikanischen Kontrahenten Mitt Romney nahm er sich selbst auf die Schippe und punktete so.