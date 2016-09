Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, leidet unter einer leichten, bakteriell verursachten Lungenentzündung, die nicht ansteckend sei. Das geht aus einem Brief ihrer Ärztin Lisa Bardack hervor, aus dem die Washington Post zitiert. Clintons sämtliche Werte und Vitalfunktionen seien normal bis exzellent. Die Ärztin bescheinigte Clinton, fit für das Präsidentenamt zu sein. Das Wahlkampfteam der ehemaligen Außenministerin will so Gerüchten entgegenwirken, Clinton sei gesundheitlich grundsätzlich angeschlagen.



Die 68-Jährige hatte am Sonntag eine Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September in New York vorzeitig verlassen. Beim Einsteigen in ein Auto wurde sie gestützt. Kurz danach teilte ihre Ärztin mit, bei Clinton sei bereits zwei Tage vorher eine Lungenentzündung festgestellt worden. Ihr Team hatte zunächst von einer "Überhitzung" der Politikerin gesprochen. Clinton sah sich deswegen Vorwürfen ausgesetzt, sie habe nicht transparent genug gehandelt. Dem Fernsehsender CNN sagte sie, sie habe einen fehler gemacht und hätte sich fr"her auskurieren sollen. Die Kandidatin will ab diesem Donnerstag wieder Wahlkampfauftritte absolvieren.