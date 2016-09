Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat ihre krankheitsbedingte Wahlkampfpause mit einem Auftritt in North Carolina beendet. Zu Hause zu sitzen sei so ziemlich das Letzte gewesen, was sie sich gewünscht habe, sagte Clinton in Greensboro. Die Zeit habe ihr jedoch geholfen, mehr Klarheit über ihren Wahlkampf gegen ihren republikanischen Rivalen Donald Trump zu gewinnen. Zuvor war Clinton zu James Browns Song "I feel good" auf die Bühne gegangen.

"Wir bieten Ideen und keine Beleidigungen", sagte die ehemalige Außenministerin mit Blick auf ihren Konkurrenten Trump. "Einen Plan, der für das Leben der Menschen wirklich etwas bedeutet - keine Vorurteile und Paranoia."

Die 68-Jährige Clinton hatte am Sonntag einen Schwächeanfall erlitten, als sie trotz Lungenentzündung an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 teilnahm. Ihr republikanischer Rivale Donald Trump sagte dazu, Clinton habe nicht sein Stehvermögen. Deren Wahlkampfteam hatte zuvor einen Brief ihrer Ärztin veröffentlicht. Die Lungenentzündung der Kandidatin sei leicht und nicht ansteckend, so die Medizinerin. Clinton sei fit fürs Präsidentenamt und insgesamt bei guter Gesundheit.