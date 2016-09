Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sieht in der Einigung zwischen den USA und Russland eine "echte, neue Chance" für Syrien. Steinmeier begrüßte, dass beide Länder "nach langen und schwierigen Verhandlungen eine Einigung über eine Waffenruhe und ihre militärische Kooperation erzielt haben", sagte der SPD-Politiker. "Das war eine schwere Geburt, wegen unterschiedlicher Interessen, die miteinander in Einklang gebracht werden mussten, aber auch weil die Lage in Syrien so außerordentlich kompliziert und verworren ist", sagte der Außenminister weiter. Jetzt komme es auf "eine zügige Umsetzung" der Vereinbarungen an.

Steinmeier rief alle Konfliktparteien in Syrien und in der Region auf, die jetzt zwischen Washington und Moskau getroffenen Vereinbarungen einzuhalten und das Kämpfen spätestens am Montag einzustellen. "Wenn es gelingt, den Waffenstillstand landesweit durchzusetzen, ist das eine echte, neue Chance für den so dringend benötigten humanitären Zugang zu Hunderttausenden Menschen in Not", sagte Steinmeier. Außerdem eröffne eine Feuerpause die Möglichkeit, die unter UN-Vermittlung begonnenen Verhandlungen über eine "politische Konfliktlösung" in Syrien fortzusetzen.

Auch der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, begrüßte die Einigung. Den USA und Russland sei es gelungen, einen klaren Plan für eine Waffenruhe auszuarbeiten. UN-Organisationen stünden bereit, Hilfsgüter für Hunderttausende Syrer in belagerten Regionen zu liefern, sobald die Waffenruhe beginne.



"Wir vertrauen dem Regime nicht"

Die syrische Opposition hat sich skeptisch zu den Plänen der USA und Russlands geäußert, eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland zu etablieren. Von der syrischen Regierung lag zunächst keine Reaktion vor. "Wir müssen abwarten, ob sich das Regime und seine russischen Verbündeten auch wirklich an die Absprachen halten", sagte Samir al-Naschar vom Oppositionsbündnis Syrische Nationale Koalition. "Wir vertrauen dem Regime nicht, weil es zu oft bisherige Versprechen von Feuerpausen gebrochen hat."

Die führende syrische Oppositionelle Basma Kodmani äußerte neben Sorgen am Samstag aber auch Hoffnungen auf ein Ende des jahrelangen Konflikts. Das Hohe Verhandlungskomitee der Regimegegner (HNC) werde seinen Teil dazu beitragen, dass sich moderate Oppositionsgruppen neu organisierten und von islamistischen Gruppierungen distanzierten. Die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad hat sich nicht zu der Vereinbarung zwischen Russland und den USA geäußert.



Die USA und Russland haben sich auf einen Plan zur Wiederbelebung des Friedensprozesses in Syrien geeinigt. Dazu zählt unter anderem eine landesweite Waffenruhe, die mit Sonnenuntergang am Montag in Kraft treten solle. Die Zivilbevölkerung soll Zugang zu Hilfslieferungen erhalten.