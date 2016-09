Präsident Barack Obama hätte sich keinen besseren Tag für seine Rede aussuchen können. Jetzt ist es amtlich: Die amerikanische Durchschnittsfamilie hat endlich wieder mehr Geld in der Tasche – das belegen Zahlen, die das US-Zensusbüro am Morgen der Rede veröffentlicht hat. Ohne Sakko und mit aufgekrempelten Hemdärmeln steht Obama am Dienstag in Philadelphia auf der Bühne und strahlt in die Menge. "Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich für die Zukunft optimistischer bin, als ich es je war", sagt Obama. So kurz vor dem Ende seiner Präsidentschaft hat er die Lage im Griff – das ist seine Botschaft.

Doch Obama ist nicht nach Philadelphia gekommen, um sich für die neusten Wirtschaftszahlen feiern zu lassen. Er vertritt Hillary Clinton, die sich nach ihrem Schwächeanfall vom Wochenende von einer Lungenentzündung erholt. Die Diskussion um Clintons angeschlagene Gesundheit hat der demokratischen Präsidentschaftskandidatin im Wahlkampf geschadet. Obama versucht deshalb nun, Clinton mit seinem Auftritt für ein paar Stunden aus der Schusslinie zu nehmen.

Härter als je zuvor greift der Präsident Clintons republikanischen Kontrahenten Donald Trump an. Trotz aller Bekenntnisse sei der Milliardär nicht der Kandidat der Arbeiterklasse. "Er wollte euch nicht auf seine Golfplätze lassen. Er hat euch nicht seine Apartments kaufen lassen. Und jetzt ist er plötzlich euer Vorkämpfer?", fragt Obama an Trumps Wähler gewandt. Ihm ist seine tiefe Abneigung gegenüber Trump deutlich anzumerken. Schließlich hatte der dem Präsidenten jahrelang unterstellt, nicht in den USA geboren und deshalb ein Betrüger zu sein.



"Stärker und wohlhabender"

Doch die beiden trennen nicht nur persönliche Differenzen. Regelmäßig erklärt Trump, dass er im Fall eines Wahlsiegs Obamas wichtigste Projekte der vergangenen Jahre innerhalb kürzester Zeit wieder rückabwickeln will. Besonders auf die landläufig nach dem Präsidenten benannte Krankenversicherung Obamacare und den Nuklear-Deal mit dem Iran hat Trump es abgesehen. Entsprechend vehement verteidigt Obama in Philadelphia sein politisches Erbe: Das Land sei heute "stärker und wohlhabender" als zu Beginn seiner Amtszeit, die Zahl der Arbeitnehmer sei gestiegen, der Benzinpreis gesunken.

Natürlich lässt Obama es sich nicht entgehen, auch den neusten Bericht der Zensusbehörde als Beweis für seine gute Arbeit heranzuziehen. Zwar wollten die Republikaner "im Moment keine guten Nachrichten hören". Tatsächlich aber spricht die jüngste Einkommensentwicklung für Obama: Das durchschnittliche Haushaltseinkommen ist im Jahr 2015 um 2.800 Dollar gewachsen – ein Anstieg von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Gleichzeitig leiden heute 3,5 Millionen Amerikaner weniger unter Armut. Obama, der bei seinem Amtsantritt versprochen hatte, die Folgen der Wirtschaftskrise von 2008 zu beheben, kann sich nun selbst loben: "Die Schritte, die wir unternommen haben, zahlen sich aus. Wir haben gezeigt, dass Fortschritt möglich ist."