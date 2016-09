Der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman wird Ermittlungen gegen die gemeinnützige Stiftung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump einleiten. Dabei solle geprüft werden, ob die Stiftung sich an die Gesetze für Wohltätigkeitsorganisationen halte. "Uns beschäftigt die Frage, ob es in dieser Hinsicht womöglich ein Fehlverhalten der Trump-Stiftung gegeben hat", sagte Schneiderman dem TV-Sender CNN. Er sagte aber nicht, um welche Art von Verstoß es sich handeln könnte.



Schneiderman ermittelt bereits gegen die Trump-Universität wegen Betrugs. Die Trump-Stiftung war durch die Recherchen von Journalisten unter Druck geraten. So hatte die Washington Post einen Bericht veröffentlicht, wonach Trump schon seit 2008 keine Gelder mehr in seine eigene Stiftung hat fließen lassen. Dafür habe der Milliardär Mittel der Stiftung benutzt, um ein 20.000 Dollar teures Porträt von sich selbst zu kaufen, so die Zeitung. Dieses Geld sei eigentlich für gemeinnützige Zwecke vorgesehen gewesen.

2013 soll die Trump-Stiftung zudem eine Spende von 25.000 Dollar an die Generalstaatsanwältin von Florida, Pam Bondi, geleistet haben. Genau zu dem Zeitpunkt, als es darum ging, ob sich Florida anderen Bundesstaaten wie New York in Ermittlungen gegen die Trump-Universität anschließen sollte. Das geschah nicht. Trump zahlte zwar eine Strafe wegen illegaler politischer Spenden über eine Stiftung, er und Bondi leugnen den Vorgang allerdings.



Der New Yorker Generalstaatsanwalt Schneiderman gehört der Demokratischen Partei an und unterstützt im Wahlkampf seine Parteikollegin Hillary Clinton. Ein Sprecher Trumps nannte Schneiderman deswegen parteiisch und warf ihm vor, über Jahre die Augen verschlossen zu haben, wenn es um Clintons Stiftung ging. Trump selbst hatte Clinton wiederholt beschuldigt, sie habe sich in ihrer Zeit als US-Außenministerin von Spenden an die Wohltätigkeitsstiftung ihrer Familie beeinflussen lassen. Clinton weist die Vorwürfe zurück.