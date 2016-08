In der anhaltenden Wirtschafts- und Versorgungskrise hat die Opposition in Venezuela zu einer Großdemonstration in der Hauptstadt aufgerufen. Mit der sogenannten "Einnahme von Caracas" wollen die Gegner der sozialistischen Regierung ein Referendum gegen Präsident Nicolás Maduro erzwingen. "Wir reden von mehr als einer Million Menschen", sagte Oppositionsführer Henrique Capriles. Anhänger der Sozialisten riefen zu einer Gegenveranstaltung auf.





Die Regierung zog 10.000 zusätzliche Sicherheitskräfte in der Hauptstadt zusammen, da sie Ausschreitungen befürchtet. "Wir wollen nicht, dass die Gewalt siegt", sagte der sozialistische Fraktionschef Héctor Rodríguez. "Wir setzen auf den Frieden, auf die Rationalität".

Zwei Oppositionelle wurden nach Behördenangaben bereits wegen unerlaubten Sprengstoffbesitzes festgenommen. Andere würden per Haftbefehl gesucht, weil sie Umsturzpläne geschmiedet hätten. Präsident Maduro wittert hinter den Protesten Putschpläne der konservativen Eliten und des Auslands. "Wir wollen frei sein", sagte er. "Wenn sie Frieden wollen, können sie Frieden haben. Wenn sie Demokratie wollen, können sie Demokratie haben. Aber wenn sie mit Staatsstreichen kommen, wird ihnen die Revolution eine radikale Antwort erteilen."

Venezuela ist seit langem tief gespalten. Das ölreiche Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise und einer beispiellosen Inflation. In den Supermärkten fehlt es an Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs.



Die Opposition hatte im Mai weit mehr als die für die aktuelle Etappe zur Erzwingung eines Referendums erforderlichen 200.000 Unterschriften eingereicht – nämlich 1,8 Millionen. Die nationale Wahlkommission hatte eine zweite Unterschriftensammlung für einen Volksentscheid gegen Maduro zuletzt auf Ende Oktober festgelegt. Der Opposition ist das zu spät: Die Regierung könnte das Referendum so bis ins kommende Jahr hinauszögern. Dann aber würden die Sozialisten laut Verfassung selbst bei einer Niederlage des Präsidenten an der Macht bleiben.