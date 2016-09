Der Waffenstillstand in Syrien wurde in den ersten vier Tagen weitgehend eingehalten. Das haben die Sprecher der russischen und amerikanischen Regierung stolz erklärt. Fassbomben seien keine mehr gefallen. Auch kommen einige Hilfslieferungen endlich in den belagerten Städten an. Ein Anfang, der den Syrern eine Atempause verschafft. Könnte am Ende dieses von Russen und Amerikanern eingeschlagenen Weges womöglich Frieden stehen?

Die Details der Waffenruhe sind für Außenstehende eher verwirrend. Das von Amerikanern und Russen ausgehandelte Papier sieht vor, dass die Kriegsparteien sich nicht mehr beschießen. Das betrifft die Truppen des Diktators Baschar al-Assad, der Libanesen, Iraner, Russen, Türken, die alle in Syrien herumballern, und natürlich die syrischen Oppositionsgruppen. Amerikaner und Russen wollen aber weiter Terroristen bekämpfen. Die "moderaten" Oppositionskämpfer sollen sich von der "terroristischen" Opposition distanzieren, sagen sie.

Im Klartext heißt das, die Freie Syrische Armee und die islamistischen Gruppen, die von den Türken und Golfarabern gestützt werden, sollen sich von der ehemaligen Nusra-Front lossagen, die zum Al-Kaida-Netzwerk gehört und neuerdings Dschabhat Fatah-al-Scham heißt. Die soll dann von Amerikanern und Russen genauso bekämpft werden wie die IS-Dschihadisten. Doch wird das nicht funktionieren, weil die Begriffe nicht stimmen.

Was hier wild durcheinander geht, sind die Wörter "moderat" und "Terrorist". Wer moderat ist und wer Terrorist, ändert sich je nach Perspektive in diesem fünf Jahre andauernden Krieg. Am einfachsten ist es noch mit den Kopf-ab-Dschihadisten des IS, die von fast allen Kriegsparteien in Syrien als terroristisch eingestuft werden. Der IS hat mit seinen bestialischen Kriegsverbrechen alles für dieses Etikett getan. Für das Assad-Regime hingegen sind alle Terroristen, die gegen Assad sind. Iran und Russland, ohne die Assad längst gestürzt wäre, sehen es ebenso. Für die Amerikaner sind der IS und die Ex-Nusra-Front Terroristen. Da konnten sie sich jetzt mit den Russen einigen.

Fragt man aber viele Syrer, sehen die das ganz anders. Für sie sind Assads Regimemilizen die wahren Terroristen, weil sie seit Jahren mit Fassbomben auf Wohngebiete werfen, mit Giftgas auf die Bevölkerung schießen, Städte aushungern und ganze Landstriche entvölkern. Für sie sind auch die Kämpfer der libanesischen Hisbollah und der iranischen Garden aufseiten Assads Terroristen. Die Russen, die ihre tödliche Fracht tonnenweise über den syrischen Städten auskippen, sind Terrorbomber. Die Hisbollah-Milizen wurden übrigens auch von den USA einst als Terrorgruppe eingestuft. Das darf eigentlich nicht nur gelten, wenn sie auf Israelis schießen, sondern auch bei Syrern.



Ganz kompliziert wird es bei den sogenannten Moderaten. Moderat ist nach fünf Jahren Krieg in Syrien niemand mehr, der eine Waffe in der Hand hält. Eine moderate, nicht-islamistische Oppositionstruppe unter Waffen gab es zu Beginn des Krieges. Sie hätte der entschlossenen Unterstützung des Westens, vor allem der USA, bedurft. Die kam nicht. Nun kämpfen alle ihren Heiligen Krieg.

Und da sind viele Oppositionsgruppen nicht so weit von der Ex-Nusra-Front entfernt. Die islamistische Kalaschnikow-Ideologie ist bisweilen austauschbar. Zahlreichen Widerstandskämpfern gegen Assad ist es egal, ob sie nun bei Fatah al-Scham (Ex-Nusra) oder Ahrar al-Scham (nicht Nusra) kämpfen. Sie haben in den Schlachten nahe Damaskus, vor allem aber in und um Aleppo mit der Freien Syrischen Armee und den islamistischen Gruppen zusammengekämpft, die dann "moderat" genannt werden. Die Ex-Nusra-Kämpfer waren dabei die schlagkräftigsten.

Und jetzt kommen die Russen und Amerikaner und fordern die "Moderaten" auf, sich von den "Terroristen" zu distanzieren. Die deutsche Syrien-Kennerin und Buchautorin Kristin Helberg hat die Ex-Nusra im Deutschlandfunk als "eine Art Lebensversicherung" der Rebellen bezeichnet. Die verschiedenen Gruppen sind ohne sie längst zu schwach und zerrissen. Würden sie sich distanzieren, könnten sie gleich vor Assad kapitulieren und ihre Städte entvölkern lassen wie in Daraja bei Damaskus geschehen. Und deshalb werden einige Oppositionsgruppen weiter mit Ex-Nusra zusammenarbeiten oder gleich überlaufen.

Um die Opposition von der Ex-Nusra sauber zu trennen, müssten die Amerikaner der Opposition schon anbieten, dass die US-Armee künftig die Feuerkraft der Ex-Nusra ersetzt. Damit stünden sie gegen Assad im Krieg – und gegen die Russen. Oder die Ex-Nusra wird Teil der Waffenstillstandsverhandlungen. Ein furchtbares Dilemma. Doch solange es nicht gelöst wird, kommt kein dauerhafter Frieden.