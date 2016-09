Eigentlich sollten die Wahlbüros um elf Uhr abends schließen, doch die Warteschlangen nahmen kein Ende. Unter orangenem Scheinwerferlicht standen die Hongkonger bis halb drei Uhr morgens an, um mit einer Rekordwahlbeteiligung von knapp 60 Prozent ihren neuen Legislativrat zu wählen. Er bildet die wichtigste gesetzgebende Instanz der demokratischen Sonderverwaltungszone und es ist die erste Wahl seit der sogenannten Regenschirm-Revolution von 2014.



Damals waren Tausende junge Hongkonger mit bunten Schirmen durch die Straßen gezogen. 79 Tage lang protestierten sie gegen den wachsenden Einfluss Chinas und für mehr Unabhängigkeit. Die Bilder gingen um die Welt, doch aus der vielbeschworenen Revolution wurde nunmehr ein Protest – und der galt als gescheitert, das demokratische Lager als zerstritten, das Kapitel als abgeschlossen.



Statt mehr Unabhängigkeit durchzusetzen verstärkte sich vielmehr der Druck aus Peking, der mit der Entführung von fünf regierungskritischen, Hongkonger Buchhändlern im Herbst 2015 zu einem fragwürdigen Höhepunkt kam. Zudem wurden Kandidaten wie der 25-jährige Edward Leung, der für Hongkong ein klar separatistisches Programm verfolgte, von der Wahl ausgeschlossen.

Gesetze blockieren, China in Schach halten

Nach den ersten Auszählungen wurde aber bereits deutlich, dass die Honkonger den Regenschirm-Protest längst nicht abgeschrieben haben. Er lebt und die Demokraten sind so stark wie lange nicht mehr. Die einstigen Wortführer haben sich professionalisiert, neue Parteien gegründet und am Sonntag bahnbrechende Wahlerfolge eingefahren. Vier von ihnen werden nun in den Legislativrat einziehen.

Der Prominenteste ist der 23-jährige Nathan Law, einer der damaligen Wortführer und Demosisto-Begründer. Er holte sich im Wahlkreis Hongkong Island die zweithöchste Stimmenzahl. "Ich bin ziemlich geschockt", kommentierte Law seinen Wahlerfolg. "Wir haben den Geist der Bewegung aufrechterhalten und ich hoffe, dass wir das in Zukunft weiterhin können." Ebenso werden wahrscheinlich die 25-jährige Yau Wai-Ching und der 30-jährige Baggio Leung von der Youngspiration-Partei in den Legislativrat einziehen, außerdem der 32-jährige Cheng Chung-Tai von der Civic Passion Partei.

"Das prodemokratische Lager hat alle Ziele erreicht oder gar übertroffen, die es realistischerweise hätte haben können", sagt der Politikwissenschaftler Tim Rühlig von der Universität Frankfurt. Der prochinesische Stadtchef Leung Chun Ying wird zwar weiterhin an der Macht bleiben, doch die Demokraten hätten im Vergleich zu den letzten Wahlen zugelegt und die entscheidende Schwelle zur Vetomacht erreicht. Damit können sie umstrittene Gesetze blockieren und chinesische Einflüsse in Schach halten. Mehr war im gegenwärtigen Wahlsystem Hongkongs kaum möglich.



Von den 70 Sitzen werden nämlich nur 35 direkt vom Volk gewählt, die restlichen 30 Stimmen werden an pekingtreue Wirtschaftseliten vergeben. Außerdem gibt es fünf sogenannte Super Seats, die direkt von den Wahlkreisen vergeben werden und als Gradmesser der politischen Lage verstanden werden können. Drei davon gehen nach dieser Wahl an die Demokraten.