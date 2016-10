Spanien plant, russischen Kriegsschiffen das Anlegen und Auftanken in seinen Häfen zu untersagen. Russland verlegt derzeit den Flugzeugträger Admiral Kusnezow ins Mittelmeer, wo er als Ausgangsbasis für Luftangriffe in Syrien dienen soll. Begleitet wird er von sieben weiteren Schiffen. Geplant war, dass die Flotte im spanischen Hafen Ceuta anlegt und auftankt. Spanien hatte das bereits genehmigt. Nun kündigte das spanische Außenministerium an, die Entscheidung zu überdenken. Derartige Zugeständnisse würden von Fall zu Fall unter totaler Transparenz entschieden.

Zuvor hatte es offenbar Kritik von anderen Nato-Staaten gegeben. Der belgische Europapolitiker Guy Verhofstadt machte die Öffentlichkeit auf die Pläne aufmerksam, indem er bei Facebook schrieb: "Es ist skandalös, dass Spanien, ein Mitglied der Nato und der EU, der russischen Kusnezow-Flotte erlauben will, auf spanischem Territorium aufzutanken und technische Unterstützung zu erhalten."

Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass soll die Admiral Kusnezow, Russlands einziger Flugzeugträger, bis Januar die russischen Syrien-Einsätze unterstützen. An Bord seien 15 Kampfjets vom Typ Su-33 und Mig-29K sowie 31 Kampfhubschrauber.

Offiziell gelten die russischen Luftangriffe in Syrien der Bekämpfung von Terroristen. Einige der attackierten Gruppen werden allerdings aus dem Westen unterstützt. Außerdem kritisieren Nato-Staaten Russland für die rücksichtslose Art seiner Bombardements. Mehrere Staatschefs warfen Russland deswegen bereits Kriegsverbrechen vor.