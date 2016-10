Nach stundenlangem Ringen am ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel haben die 28 Staats- und Regierungschefs darauf verzichtet, Russland im Syrien-Konflikt mit konkreten Sanktionen zu drohen. Die Bundeskanzlerin hatte ihre EU-Kollegen zu Beginn des Treffens zu einer harten und klaren Haltung gegenüber dem "unmenschlichen" Vorgehen Putins in Syrien aufgefordert. Doch nicht alle Partner folgten der harten Linie.



Die Schlusserklärung wurde im Vergleich zu einem früheren Entwurf abgemildert: War zunächst noch von "Sanktionen" gegen alle Unterstützer der syrischen Regierung die Rede, hieß es am Ende nur noch die EU ziehe "alle verfügbaren Optionen" in Betracht, sollten die "Gräueltaten" anhalten. Der Westen macht Russland maßgeblich für die Bombenabwürfe auf Aleppo verantwortlich, weil es zusammen mit der syrischen Luftwaffe Angriffe auf die Rebellen fliegt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte nach dem Treffen am Freitagmorgen, Sanktionen seien damit noch nicht vom Tisch. Alle Staats- und Regierungschefs seien sich einig, die Bombardierung nicht hinzunehmen. Auf die Frage, wann die Schwelle für mögliche Sanktionen erreicht sei, antwortete sie: Wenn die Luftangriffe auf die nordsyrische Stadt Aleppo in der bisherigen Intensität fortgesetzt würden, "dann ist das schon ein Grund, sich zu überlegen, was tun wir jetzt". Über konkrete Fristen sei nicht diskutiert worden, räumte sie ein.



Merkel sieht keine Chance zum Dialog

Zwar sei der gegenwärtige Waffenstillstand erfreulich und man wolle alles daran setzen, dass er fortgesetzt werde, sagte Merkel am frühen Freitagmorgen zum Abschluss des ersten Tages des Brüsseler EU-Gipfels. "Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Machtoptionen, auch das Selbstverständnis Russlands im Augenblick nicht darauf ausgerichtet ist, Partnerschaft zu haben, sondern eher auch den eigenen Einflussbereich auszudehnen."



Merkel hatte am Mittwochabend gut sechs Stunden lang zusammen mit dem französischen Präsidenten François Hollande in Berlin versucht, Russlands Präsident Wladimir Putin zum Einlenken in Syrien sowie in der Ost-Ukraine zu bewegen. Beim Thema Syrien gab es dabei so gut wie keine greifbaren Fortschritte.

Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi sagte, es sei derzeit nicht sinnvoll mit Sanktionen zu drohen. Entscheidend seien ein echter Waffenstillstand und ein Prozess für einen politischen Übergang. Der österreichische Kanzler Christian Kern sagte, niemand in der Gipfel-Runde habe Sanktionen gefordert. Es sei eine "sehr lange, sehr erschöpfende Russland-Diskussion" gewesen.

Russland wirft Rebellen Bruch der Waffenruhe vor

Unterdessen warf Russland den syrischen Rebellen in Aleppo vor, trotz der einseitig von Russland erklärten Waffenruhe humanitäre Korridore zu beschießen. Die Zugänge für Hilfslieferungen hätten ständig unter Feuer gelegen, teilte das russische Militär am Donnerstag mit. Acht Verletzten sei es dennoch gelungen, die Stadt zu verlassen.



Kämpfer der Gruppe Ahar al-Scham hätten 14 lokale Abgeordnete niederschossen, die Rebellen und Zivilisten zum Verlassen der Gegend gedrängt hätten. Die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti berichteten, im Viertel al-Mascharka seien drei russische Soldaten verletzt worden, die an einem humanitären Korridor einen Kontrollpunkt eingerichtet hätten.

Assads Militär droht der Türkei

Nach türkischen Luftangriffen auf Ziele im Norden Syriens drohen die Streitkräfte des Landes, türkische Militärflugzeuge abzuschießen. "Jeder weitere Versuch türkischer Flugzeuge, den syrischen Luftraum zu verletzen, wird dazu führen, dass sie mit allen verfügbaren Mitteln vom Himmel geholt werden", erklärte das syrische Oberkommando am Donnerstag. Die türkische Luftwaffe geht im Nachbarland gegen die Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" sowie Kurdengruppen vor. Zudem unterstützt die Regierung in Ankara syrische Rebellen.

Im umkämpften Aleppo leiden inzwischen viele Kinder unter Depressionen. Manche seien selbstmordgefährdet, sagte die Nothilfe-Koordinatorin der SOS-Kinderdörfer in Syrien, Katarina Ebel, der Passauer Neuen Presse. "Bislang haben wir es noch immer verhindern können, dass sich die Kinder selbst töteten", sagte Ebel.



Die Kinder würden lernen, was sie zu tun hätten, wenn sie den Pfeifton einer anfliegenden Rakete hören: "Sie schmeißen sich auf den Boden, machen den Mund auf, halten sich Ohren und Augen zu." Aber täglich gebe es Kinder, die sagen: "Lieber sterbe ich, als das noch länger mitzumachen." Die tiefe Verzweiflung treibe sie zur Aggression gegen sich selbst und andere. "Viele schlafen auch nicht mehr oder haben Albträume und sind dann tagsüber vollkommen erschöpft."