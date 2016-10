Kurz nach dem Ende der Waffenruhe haben sich Rebellen und die syrische Armee in Aleppo schwere Gefechte geliefert. In mehreren Vierteln der geteilten Stadt seien am Samstagabend neue Kämpfe ausgebrochen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Zudem habe es Angriffe mit Artilleriegeschützen gegeben. Auch ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete über Gefechtslärm in dem von Rebellen kontrollierten Osten Aleppos.

Angaben über Opferzahlen machte die Beobachtungsstelle nicht. Die in Großbritannien ansässige Organisation bezieht ihre Informationen von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

Die von Russland ausgerufene Waffenruhe in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo war am Samstagabend um 19.00 Uhr nach drei Tagen ausgelaufen. Den Vereinten Nationen (UN) gelang es in dieser Zeit nicht, Verletzte und Kranke aus den Rebellenvierteln in Sicherheit zu bringen. Sie sahen die geplante Rettung von Zivilisten über Sicherheitskorridore als zu gefährlich an. Nach UN-Angaben verließ nur eine Handvoll von Zivilisten und Aufständischen den Ostteil der Stadt.

Die einstige Wirtschaftsmetropole Aleppo ist seit 2012 zweigeteilt. Der westliche Stadtbereich mit etwa 1,2 Millionen Einwohnern stehen unter Kontrolle der Regierung von Staatschef Baschar al-Assad. Der Osten der Stadt mit derzeit etwa 250.000 Einwohnern wird von bewaffneten Rebellen gehalten.