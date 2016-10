Jede Woche ist ein neuer Name eines unbewaffneten Schwarzen, der von einem Polizisten erschossen wurde, weltweites trending topic, wenn ich durch meinen Twitter-Feed scrolle. Gelegentlich wird ein Schwarzer erschossen, der eine registrierte Waffe bei sich trägt – aber nicht, weil er sie auf die Polizei gerichtet hätte. Phillando Castile beispielsweise wollte nur seine Waffenlizenz herausholen.

We the People We the People We the People – Wir, das Volk ... Mit diesen Worten beginnt die amerikanische Verfassung, die den Vereinigten Staaten unter anderem aufgibt, Gerechtigkeit zu verwirklichen und das Glück der Freiheit zu bewahren. Diese Serie zur US-Präsidentschaftswahl trägt diesen Titel, weil hier Autoren aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen der USA erklären, was aus ihrer Sicht auf dem Spiel steht, wenn die Amerikaner am 8. November einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin wählen. Es geht in dieser Serie nicht um die schmutzigen Schlachten des Wahlkampfs, die Fehltritte der Kandidaten, die Umfragewerte oder den täglichen Wahnsinn der politischen Debatten. Sondern um das, was das in der Verfassung aufgerufene amerikanische Volk von der Zukunft erwartet – und damit von dieser Wahl. Die Teile der Serie Alle Folgen der Serie finden Sie auf dieser Seite.

Und jede Woche gibt es neue Videos dieser Vorfälle, oft von den Angehörigen des Opfers aufgenommen. Für Schwarze ist es traumatisierend geworden, diese Videos anzusehen, viele von uns haben ähnliche Erfahrungen mit Polizeigewalt gemacht. Wir sehen uns als Überlebende, die nun die vermenschlichen müssen, die von der Polizei getötet wurden.



Die Mehrheit der Weißen, die diese Videos sehen, kann sich derzeit nicht vorstellen, dass die Polizei einen unschuldigen Menschen erschießen kann. Sie schlafen noch und träumen weiter den American Dream. Aber unser Traum ist in Wahrheit ein Albtraum. Diese Videos erinnern uns ständig daran, dass die Mächtigen unsere Leben immer noch nicht schützen.

Kwame Rose ist 22 Jahre alt und gilt als einer der wichtigsten schwarzen Bürgerrechtsaktivisten der USA. Nachdem Polizisten in seiner Heimatstadt Baltimore im Jahr 2015 den jungen Afroamerikaner Freddie Gray erschossen, führte Rose die Proteste gegen das brutale Vorgehen der Behörden an. Seitdem reist er durchs Land und wirbt für eine Reform der amerikanischen Polizei. © Paul Middelhoff

Immer, wenn diese Video auftauchen, finden rechtsgerichtete Medien alle möglichen Ausreden, die die Tat des Polizisten rechtfertigen sollen. Gleichzeitig entmenschlichen sie das Opfer. Die Beamten verteidigen sich fast immer mit der Behauptung, dass sie um ihr Leben gefürchtet hätten.



Warum aber fürchteten sie sich vor dem zwölf Jahre alten schwarzen Jungen Tamir Rice, der mit einer Spielzeugpistole spielte, als ihn Polizisten, nur zwei Sekunden nachdem sie am Einsatzort angelangt waren, erschossen? Was war so furchteinflößend an Terrence Cruthcer, der mit erhobenen Armen zu seinem Auto zurückging?

Ich frage mich: Warum sind nicht mehr Leute traumatisiert davon, diese Video immer und immer wieder anzusehen? Traumatisiert von den Schreien weinender schwarzer Frauen, die filmen, wie ihre Geliebten von Polizisten abgeschlachtet werden?

Erzählen, was passiert ist

Wir protestieren, um den Geschichten der Menschen in den Videos Würde zu verleihen. In den sozialen Medien kann die Polizei das Narrativ nicht kontrollieren und wir können unsere Erfahrungen miteinander teilen. Wir filmen Konfrontationen mit der Polizei, wissend, dass es uns nicht retten wird. Dann aber kann zumindest jemand erzählen, was wirklich passiert ist.

Das Problem der Polizeigewalt muss nicht nur mit Gesetzesänderungen gelöst werden, sondern, indem an die Herzen der Menschen appelliert wird, an die Gefühle gegenüber Schwarzen in Amerika. In Deutschland ist es eine Straftat, den Holocaust zu leugnen, aber in den USA kann der Ku-Klux-Klan bis heute Kundgebungen veranstalten. Die Idee der weißen Vormachtstellung ist so lebendig wie zu Zeiten des Sklavenhandels.

Also thematisieren wir in den sozialen Medien, was es heißt, in den Staaten zu leben und schwarz zu sein. Wir bringen Menschen dazu, miteinander zu reden, die sich sonst nie mit radikalen Aktivisten unterhalten hätten.

Die sozialen Medien waren das wichtigste, das effektivste Werkzeug für Black Lives Matter. Wenn wir in den Straßen protestieren, treffen wir auf Polizisten in Schutzausrüstung. Online haben wir die Chance, einen sicheren Ort zu schaffen, um über unsere Probleme zu sprechen und Lösungen zu finden.

Leider müssen wir die Debatte in den sozialen Medien fortführen, es machen noch nicht genug Menschen mit. Nächste Woche wird ein neues Video auftauchen und wieder wird ein Polizist freigelassen werden, nachdem er einen Schwarzen erschossen hat. Obwohl das passiert, machen wir weiter. Damit mehr Leute sehen, was wir sehen und sich in die Diskussion einmischen.

Übersetzt aus dem Englischen von Benjamin Breitegger