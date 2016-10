Kurz vor seinem Auftritt als treibende Kraft der Brexit-Bewegung hat der britische Außenminister Boris Johnson noch für einen Verbleib seines Landes in der EU geworben. Die Zeitung Sunday Times druckte am Sonntag einen bislang unveröffentlichten Beitrag des früheren Londoner Bürgermeisters, in dem dieser die Vorzüge der EU preist. Johnson hatte den Artikel für die Zeitung Telegraph verfasst. Dieser sei Tage vor seinem Entschluss geschrieben worden, sich im Februar dem Brexit-Lager anzuschließen.

Offenbar wegen seines Sinneswandels wurde der Text damals nicht veröffentlicht. Johnson schrieb in der Kolumne, ein EU-Austritt würde zu einem Wirtschaftsschock in Großbritannien führen. Angesichts der Möglichkeiten durch den Zugang zum gemeinsamen EU-Markt mit 500 Millionen Menschen "erscheint der Mitgliedschaftsbeitrag ziemlich klein", schrieb Johnson, der nun eine jener Schlüsselpositionen in der konservativen Regierung einnimmt, die den Brexit aushandeln sollen.

"Schließen Sie die Augen", schrieb Johnson in dem Beitrag, der die Pro-EU-Kampagne des damaligen Premierministers David Cameron unterstützt hätte. "Halten Sie inne. Denken Sie an Großbritannien. Denken Sie an den Rest der EU. Denken Sie an die Zukunft. Denken Sie an den Wunsch Ihrer Kinder und Enkel, in anderen europäischen Ländern zu leben und zu arbeiten; Sachen dort zu verkaufen, Freundschaften zu schließen und vielleicht dort Partner zu finden. Fragen Sie sich: Trotz aller Defekte und Enttäuschungen in dieser Übung – wollen Sie wirklich, echt, definitiv, dass Großbritannien aus der EU austritt?"

Johnsons Wechsel ins Lager der Brexit-Befürworter gab der vom Rechtspopulisten Nigel Farage geführten Kampagne enormen Auftrieb. Es ist bekannt, dass Johnson lange zwischen beiden Optionen hin- und hergerissen war. Das Votum für den Austritt am 23. Juni führte zu Camerons Rücktritt als Premierminister.