1/17 Ein mit Stacheldraht gesicherter Zaun soll die Flüchtlinge bei Calais von der Autobahn fernhalten, damit sie nicht in Autos nach Großbritannien einsteigen. © Thibault Camus/dpa 2/17 Bewohner des "Jungle" genannten Flüchtlingscamps in Calais. Schätzungen zufolge leben hier zwischen 6.000 und 10.000 Menschen aus Syrien, dem Sudan und anderen Ländern. © Thibault Camus/AP/dpa 3/17 In Grande-Synthe, nahe Calais, ist ein weiteres Camp mit etwa 3.000 Bewohnern entstanden. © Yves Herman/Reuters 4/17 Eine irakische Familie vor ihrem Zelt im Camp von Grand-Synthe © Joel Goodman/dpa 5/17 In Grande-Synthe sind die schlammigen Wege nur auf Holzpaletten passierbar. © Yves Herman/Reuters 6/17 Einrichtung in einem der Unterkünfte im Camp von Calais © Arnaud Journois/dpa 7/17 Vor einem Einkaufsmarkt in Calais nutzen die Flüchtlinge mit ihren Handys den Internetzugang. © Arnaud Journois/dpa 8/17 Schauspieler des Londoner Theaters Shakespeare's Globe inszenieren "Hamlet" im "Jungle". © Daniel Leal-Olivas/dpa 9/17 Neben dem Camp wurden Container als Unterkünfte aufgebaut, doch viele Bewohner leben noch immer in Europas größtem Slum. © Thibault Camus/AP/dpa 10/17 Graffiti am Eingang des Camps © Thibault Camus/AP/dpa 11/17 Ein Bewohner trocknet Kleidung am Feuer. © Thibault Camus/AP/dpa 12/17 Im "Jungle" gibt es Läden mit Getränken und Lebensmitteln. Über diese illegalen Läden gab es mehrfach Streit. © Thibault Camus/AP/dpa 13/17 Französische Polizisten patrouillieren durch das Camp. © Thibault Camus/AP/dpa 14/17 Bereits im Februar wurden Teile des Lagers geräumt. Ein evangelikaler Priester versucht, den Abriss einer provisorischen Kirche zu verhindern. © Philippe Huguen/AFP/Getty Images 15/17 Polizisten bewachen den Abriss. © Philippe Huguen/AFP/Getty Images 16/17 Ein Junge zieht einen Wagen durch den Schlamm in Grande-Synthe. © Yves Herman/Reuters 17/17 Das Camp in Grande-Synthe © Yves Herman/Reuters

Ein französisches Gericht hat die geplante Räumung des Flüchtlingslagers im nordfranzösischen Calais gebilligt. Das Verwaltungsgericht der Stadt Lille lehnte einen Eilantrag von elf Hilfsorganisationen gegen die anstehende Auflösung des sogenannten Dschungels ab. Die Räumung des Lagers als solche sei kein Verstoß gegen das Verbot von "unmenschlicher und entwürdigender Behandlung" von Menschen, hieß es zur Begründung. Vielmehr ziele die Auflösung des Lagers unter anderem darauf ab, eine solche Behandlung von Flüchtlingen zu beenden.

Die französischen Behörden wollen das am Ärmelkanal gelegene Lager bestehend aus Zelten und einfachen Hütten bald räumen. Nach unterschiedlichen Angaben harren dort zwischen 6.000 und 10.000 Flüchtlinge aus. Die Menschen sollen in Unterkünfte in ganz Frankreich verteilt werden.

Die französische Regierung spricht angesichts der miserablen Zustände im "Dschungel" von einer humanitären Notwendigkeit einer Räumung. Viele der Migranten wollen aber nicht in andere französische Regionen gebracht werden. Ihr Ziel ist es, nach Großbritannien zu gelangen.

Ein Datum für den Beginn der Räumung des Lagers haben die französischen Behörden nicht genannt. Nachdem zunächst der vergangene Montag als möglicher Termin gegolten hatte, ist nun vom kommenden Montag die Rede. Innenminister Bernard Cazeneuve und Wohnungsministerin Emmanuelle Cosse bekräftigten die Absicht, das umstrittene Lager so bald wie möglich zu räumen.