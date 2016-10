Die Europäische Union erwartet noch am heutigen Mittwoch in Belgien eine Einigung auf den Freihandelspakt Ceta mit Kanada. Das sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Morgen im Europaparlament. Damit wäre auch für die EU insgesamt der Weg zum Abschluss des Vertrags frei.



Juncker schränkte aber ein: Ob das Abkommen wie geplant am Donnerstag unterschrieben werden könne, "ist mir noch nicht ersichtlich". EU-Ratspräsident Donald Tusk gibt diesen Termin nicht verloren: "Derzeit ist der Gipfel morgen immer noch möglich."

Der Ministerpräsident der belgischen Föderation Wallonie-Brüssel, Rudy Demotte, hält hingegen eine Unterzeichnung des Freihandelsabkommens am Donnerstag für unmöglich. Von einer Einigung zu sprechen sei voreilig, sagte er vor einer weiteren Verhandlungsrunde über die belgische Position im Ceta-Streit. In Belgien verhandeln die Föderal- und die Regionalregierungen weiter, um letzte Bedenken gegen den Vertrag auszuräumen. Die Gespräche waren am Mittag unterbrochen worden.

Jeder Kompromiss müsste im Übrigen ausführlich vom Regionalparlament geprüft werden, fügte Demotte nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Belga hinzu. Vorher werde die französischsprachige Gemeinschaft keine Zusage geben. Damit sei aus seiner Sicht der für Donnerstag geplante EU-Kanada-Gipfel zur Unterzeichnung des Vertrages "ganz klar unmöglich". Das Treffen ist nicht offiziell abgesagt worden.

Ceta-Freunde und EU sind optimistisch

Die Ceta-Freunde in der belgischen Regierung sehen das offenbar anders und zeigen sich deutlich optimistischer. Der für Handel zuständige belgische Außenminister Didier Reynders sagte nach der morgendlichen Runde, man habe die Arbeit an mehreren Texten abgeschlossen. Nun arbeite man noch an Präzisierungen mit Blick auf die Landwirtschaft.

Die Wallonie und andere Regionalvertreter hatten ihr Veto gegen die Unterschrift Belgiens eingelegt. Der Vertrag ist damit vorerst für die gesamte EU blockiert. Kanada hatte sich trotzdem am Montag bereit erklärt, die für Donnerstag geplante Unterzeichnung nicht abzusagen.

Juncker pocht auf Einigung – egal wann

Die belgischen Regionalvertreter sorgen sich wie andere Kritiker des Handelspakts um Umwelt- und Sozialstandards. Der Schutz der eigenen Landwirte ist ein wichtiges Thema. Sie fordern auch Nachbesserungen bei den in Ceta vorgesehenen Mechanismen zur Schlichtung von Streit zwischen Unternehmen und Staaten. Hier habe man nun eine gemeinsame Position, sagte Außenminister Reynders.

Juncker sagte, entscheidend sei weniger der Termin als die Einigung in Belgien: "Wann dies passiert, ist weniger wichtig als, dass es passiert."