Für das Ceta-Handelsabkommen der EU mit Kanada bleiben nur noch wenige Stunden Zeit. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat angedroht, die für Donnerstag geplante Unterzeichnung des Abkommens an diesem Montagabend abzusagen, wenn bis dahin die Wallonie nicht eingelenkt hat. Ohne Zustimmung der frankophonen Provinz kann auch der belgische Ministerpräsident Charles Michel nicht zustimmen. Aber der Chef der wallonischen Regionalregierung, Paul Magnett, stellt sich weiter quer und lehnt jedes Kompromissangebot und vor allem das Ultimatum ab. Deshalb wird es heute noch zahllose Gespräche geben.



Das Scheitern Cetas wegen des Widerstands einer einzigen Region wäre eine gewaltige Blamage für die EU. Andere Länder wie die USA oder Japan würden fragen, ob man mit diesem merkwürdigen Gebilde überhaupt noch Handelsverträge schließen kann. Andererseits kann man auch sagen: Das ist der Preis der europäischen Demokratie. Dann wird eben später unterzeichnet…



In Spanien steht ab heute ebenfalls eine Entscheidung an: König Felipe spricht mit den Parteiführern bis Dienstag über eine möglich Regierungsbildung. Es ist die letzte Chance für erneute Neuwahlen vor Weihnachten – den dritten innerhalb eines Jahres. Aber nach der Entscheidung der Führung der

sozialistischen Arbeiterpartei PSOE sieht es so aus, dass der seit zehn Monaten amtierende konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy eine weitere Amtszeit antreten kann. Die Sozialisten wollen ihn dulden, das heißt, sich in der Abstimmung im Parlament enthalten, auch wenn Rajoy bei ihnen eigentlich verhasst ist. Der muss sich dann künftig jeweils Mehrheiten im Parlament suchen. Das Land aber hätte nach fast einem Jahr endlich wieder eine handlungsfähige Regierung.



Und auch im kleinen Island fällt am Samstag eine womöglich aufsehenerregende Entscheidung. Die nur gut 300.000 Isländer sind zu vorgezogenen Neuwahlen aufgerufen, nachdem Ministerpräsident Sigmundur Gunnlaugsson im April zurücktreten musste: Die Panama-Papers hatten ans Licht gebracht, dass er und zwei seiner Minister Briefkastenfirmen und Steueroasen errichtet hatten, während die Isländer immer noch unter den Folgen der Finanzkrise leiden. Beste Chancen bei den Neuwahlen haben die Piraten – viele Isländer haben die etablierten Parteien satt. Im für sie günstigsten Fall könnten die Piraten sogar künftig die Ministerpräsidentin stellen, ihre Parteivorsitzende Brigitta Jónsdóttir. Sie wäre die erste Piratin in einem solchen Amt.



