In Santiago, Valparaíso und anderen Großstädten hatte die linke Regierungskoalition von Präsidentin Michelle Bachelet stets besonders viele Anhänger – und ausgerechnet dort hat sie am Sonntag eine schwere Niederlage erlitten. Bei den chilenischen Kommunalwahlen gewannen rechte und unabhängige Kandidaten gegen die bisherigen Bürgermeister der Regierungsparteien.



Das Ergebnis fiel knapp aus: Die Kandidaten der rechten Oppositionskoalition Vamos Chile erhielten insgesamt 38,5 Prozent der Stimmen – gegen 37,1 Prozent für die Regierungsallianz Nueva Mayoría. Die Wahlbeteiligung blieb mit 35 Prozent deutlich unter den 42 Prozent von 2012.





"Mahnung der Wähler"

Die sozialistische Staatschefin Michelle Bachelet schrieb bei Twitter, das Wahlergebnis treffe "die Stärke unserer Demokratie, die uns allen gehört". Zugleich aber verstehe sie das Ergebnis als "Mahnung der Wähler", sagte sie bei einer Ansprache am Sonntagabend (Ortszeit). Die Niederlage habe ihre Gründe, fuhr sie laut einem Bericht des Radio Bío Bío fort: "Manchmal haben wir (die Regierungsparteien) in wichtigen Fragen mehr Uneinigkeit als Einigkeit gezeigt. Chile will eine bessere Politik und ein gerechteres Land."

La fortaleza de nuestra democracia, que nos pertenece a todos, está afectada. Abordemos este tema sin miopía ni mezquindad. #Municipales2016 — Michelle Bachelet (@mbachelet) October 24, 2016

Die Kommunalwahlen gelten als Stimmungstest für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr. Nach dem Sieg von Vamos Chile in den wichtigsten Städten des Landes dürfte es für Michelle Bachelet 2017 schwer werden, die Regierung zu halten.