Deng Xiaoping wusste, was er tat. Chinas Politlegende startete nach Maos Tod Ende der 1970er Jahre nicht nur erfolgreiche Wirtschaftsreformen, die das Land zurück in die Weltgesellschaft führten. Deng dezentralisierte auch die Macht und installierte ein System der kollektiven Führung – ein wesentlicher Grund für den gigantischen Erfolg seiner Reformpolitik. Das Amt des Großen Vorsitzenden der KP Chinas war damit passé. Chef der Kommunistischen Partei ist seit 1981 der Generalsekretär, der dem Ständigen Ausschuss des Politbüros vorsteht, einem Entscheidungsgremium von sieben Leuten. Als ranghohe Parteiführer unterliegen sie Altersbeschränkungen, und sie sollen nicht mehr als zwei Wahlperioden belegen.



Deng wollte keine Einmanndiktatur à la Mao Zedong mehr, keine verrückten Sozialexperimente, kein Chaos wie in der Kulturrevolution. Deswegen erscheint auch ein Gerücht um einen gerade zu Ende gegangenen KP-Parteitag erst mal wie eine politische Rolle rückwärts: Der seit 2012 herrschende Parteichef Xi Jinping könne vorhaben, seine Amtszeit über die zweite Periode hinaus auszuweiten. Dass diese Frage überhaupt aufkommen konnte, hängt damit zusammen, dass Xi Jinping seit 2012 versucht, so viel Macht wie möglich auf sein Amt und seine Person zu konzentrieren. In diesem Ausmaß hat das zuletzt Mao Zedong getan.

Zudem war bereits seit dem Sommer klar, dass es auf dem Parteitreffen – der 6. Plenartagung des 18. Zentralkomitees der KP Chinas – um Fragen der Zentralisierung der Parteiführung und der politischen Disziplinierung der fast 90 Millionen Parteimitglieder gehen wird. Entsprechend wurden am Donnerstag zum Ende der Tagung ein Verhaltenskodex und die verschärfte innerparteiliche Aufsicht von KP-Mitgliedern beschlossen. Das bedeutet eine Stärkung der Parteizentrale durch mehr Kontrolle.



Xi Jinping als "Kern der Partei"

Entscheidend am Abschlusskommuniqué des wichtigsten Parteitreffens in diesem Jahr ist jedoch ein weiteres Indiz für den zunehmenden Personenkult um Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die rund 200 Mitglieder und 170 sogenannte Kandidaten des ZK stellen ab jetzt den Präsidenten auf eine Stufe mit dem Staatsgründer Mao Zedong und dem Modernisierer Deng Xiaoping: Die 88 Millionen Parteigenossen sollen sich eng hinter das Zentralkomitee "mit dem Genossen Xi Jinping als dem Kern" scharen, heißt es im Kommuniqué offiziell.

Diese politische Schlüsselposition war Xis Vorgänger Hu Jintao noch vorenthalten worden. Dessen Vorgänger Jiang Zemin wiederum trug den Titel zwar längere Zeit, doch wurde die "Kern der Partei"-Bezeichnung zum Ende seiner Amtszeit 2002 kaum noch verwendet – es wurde mehr die kollektive Führung hervorgehoben.

Mit der neuen Einstufung geht Xi Jinping deutlich gestärkt in die Vorbereitungen auf den Generationswechsel in führenden Positionen beim Parteitag. Dieser findet nur alle fünf Jahre statt, das nächste Mal im Herbst 2017. Fünf der gegenwärtig sieben Posten im Ständigen Ausschuss des Politbüros werden dann neu besetzt.

Nun ist von dem diesjährigen Parteiplenum nichts dahingehend bekannt geworden, dass Parteichef Xi wirklich eine dritte Amtszeit durchsetzen wollte oder zumindest die Installation eines Nachfolgers über seine Amtszeit hinausgezögert würde. Eine solche Maßnahme würde für viel Unruhe in der Partei sorgen. Sebastian Heilmann, Direktor des Mercator Instituts für China-Studien, hält es nur im Fall einer schweren nationalen Wirtschafts- oder Sicherheitskrise für möglich, dass Xi "solche Ausnahmesituationen dazu nutzen könnte, um eine dritte Amtszeit anzustreben".